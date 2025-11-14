Καταδικάστηκε καθηγητής που παρενοχλούσε σεξουαλικά μαθήτριές του στη Θεσσαλονίκη

Στην απολογία του ο 59χρονος γυμναστής, αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για «παρεξήγηση» και καταγγελίες που επινοήθηκαν για να στηρίξουν την κατάληψη που είχε ξεκινήσει στο συγκεκριμένο σχολείο