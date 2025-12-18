Αγία Παρασκευή: Ανήλικες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους σε σχολείο - Το βίαιο παρελθόν μίας εκ των δραστών
ΕΛΛΑΔΑ
Αγία Παρασκευή Ξυλοδαρμός Ανήλικη Σχολείο

Αγία Παρασκευή: Ανήλικες ξυλοκόπησαν συμμαθήτριά τους σε σχολείο - Το βίαιο παρελθόν μίας εκ των δραστών

Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια του διαλλείμματος - Η 13χρονη με το βίαιο παρελθόν συνελήφθη ενώ η δεύτερη αναζητείται

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
35 ΣΧΟΛΙΑ
Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έλαβε χώρα αυτή τη φορά σε σχολείο στην Αγία Παρασκευή όταν δύο μαθήτριες 13 ετών έβρισαν και στη συνέχεια ξυλοκόπησαν μία συμμαθήτριά τους αλβανικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Για τα όσα συνέβησαν ενημερώθηκε εκπαιδευτικός του σχολείου ενώ, μετά το σχόλασμα, η ανήλικη περιέγραψε τα όσα βίωσε στη μητέρα της και μαζί απευθύνθηκαν στις Αρχές καταθέτοντας μήνυση.

Για την υπόθεση συνελήφθη η μία μαθήτρια ενώ η άλλη αναζητείται. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανήλικη συλληφθείσα έχει απασχολήσει και πάλι στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια υπόθεση. Ειδικότερα ήταν 17 Οκτωβρίου 2025 όταν η ανήλικη φέρεται να είχε αναγκάσει μια συνομήλική της να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια να της έδωσε ένα χαστούκι -όλα καταγράφονταν σε βίντεο.

Μετά τη σύλληψή της, η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα.
