Επαίτης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και χτύπησε πελάτισσα: «Την έφτυσε και της έριξε μπουνιά»
Επαίτης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και χτύπησε πελάτισσα: «Την έφτυσε και της έριξε μπουνιά»
Γυναίκα περιγράφει πώς 45χρονος επιτέθηκε σε σερβιτόρα και πελάτισσα καταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη μία γυναίκα να καταλήγει στο νοσοκομείο
Για το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου όταν 45χρονος επαίτης επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μίλησε αυτόπτης μάρτυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Πέμπτης ο 45χρονος, ενώ επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους, προσέγγισε σερβιτόρα καταστήματος και επιχείρησε να τη φιλήσει.
Όταν εκείνη κάλεσε σε βοήθεια την υπεύθυνη του καταστήματος, ο άνδρας αντέδρασε βίαια. Απώθησε τη μία γυναίκα η οποία έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με γροθιά πελάτισσα που έσπευσε να βοηθήσει, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας στο thestival.gr για το περιστατικό, ανέφερε ότι: «ο επαίτης ήταν πολύ χυδαίος και προσπάθησε να φιλήσει την υπάλληλο του καταστήματός μας, άκουσα την κοπέλα να με φωνάζει, όταν γύρισα τον είδα να τη φτύνει και να τη χτυπά με γροθιά. Μπήκα ενστικτωδώς μπροστά και τον απώθησα, όμως στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον μου. Μια πελάτισσα μπήκε ανάμεσα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με ράμματα και μαυρισμένα μάτια». Η πελάτισσα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να κάνει ράμματα και να βγάλει ακτινογραφίες.
Παράλληλα η ίδια, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή που αποχώρησε η αστυνομία από την περιοχή έχουν αποθρασυνθεί», και απηύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Πέμπτης ο 45χρονος, ενώ επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους, προσέγγισε σερβιτόρα καταστήματος και επιχείρησε να τη φιλήσει.
Όταν εκείνη κάλεσε σε βοήθεια την υπεύθυνη του καταστήματος, ο άνδρας αντέδρασε βίαια. Απώθησε τη μία γυναίκα η οποία έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με γροθιά πελάτισσα που έσπευσε να βοηθήσει, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.
Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας στο thestival.gr για το περιστατικό, ανέφερε ότι: «ο επαίτης ήταν πολύ χυδαίος και προσπάθησε να φιλήσει την υπάλληλο του καταστήματός μας, άκουσα την κοπέλα να με φωνάζει, όταν γύρισα τον είδα να τη φτύνει και να τη χτυπά με γροθιά. Μπήκα ενστικτωδώς μπροστά και τον απώθησα, όμως στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον μου. Μια πελάτισσα μπήκε ανάμεσα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με ράμματα και μαυρισμένα μάτια». Η πελάτισσα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να κάνει ράμματα και να βγάλει ακτινογραφίες.
Παράλληλα η ίδια, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή που αποχώρησε η αστυνομία από την περιοχή έχουν αποθρασυνθεί», και απηύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα