Επαίτης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και χτύπησε πελάτισσα: «Την έφτυσε και της έριξε μπουνιά»
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός

Επαίτης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και χτύπησε πελάτισσα: «Την έφτυσε και της έριξε μπουνιά»

Γυναίκα περιγράφει πώς 45χρονος επιτέθηκε σε σερβιτόρα και πελάτισσα καταστήματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη μία γυναίκα να καταλήγει στο νοσοκομείο

Επαίτης στη Θεσσαλονίκη προσπάθησε να φιλήσει σερβιτόρα και χτύπησε πελάτισσα: «Την έφτυσε και της έριξε μπουνιά»
19 ΣΧΟΛΙΑ
Για το άγριο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου όταν 45χρονος επαίτης επιτέθηκε σε δύο γυναίκες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μίλησε αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεσημέρι της Πέμπτης ο 45χρονος, ενώ επαιτούσε στην πλατεία Αριστοτέλους, προσέγγισε σερβιτόρα καταστήματος και επιχείρησε να τη φιλήσει.

Όταν εκείνη κάλεσε σε βοήθεια την υπεύθυνη του καταστήματος, ο άνδρας αντέδρασε βίαια. Απώθησε τη μία γυναίκα η οποία έπεσε στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια χτύπησε με γροθιά πελάτισσα που έσπευσε να βοηθήσει, προκαλώντας της τραύμα στο φρύδι με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, μιλώντας στο thestival.gr για το περιστατικό, ανέφερε ότι: «ο επαίτης ήταν πολύ χυδαίος και προσπάθησε να φιλήσει την υπάλληλο του καταστήματός μας, άκουσα την κοπέλα να με φωνάζει, όταν γύρισα τον είδα να τη φτύνει και να τη χτυπά με γροθιά. Μπήκα ενστικτωδώς μπροστά και τον απώθησα, όμως στη συνέχεια κινήθηκε εναντίον μου. Μια πελάτισσα μπήκε ανάμεσα και τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με ράμματα και μαυρισμένα μάτια». Η πελάτισσα διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου προκειμένου να κάνει ράμματα και να βγάλει ακτινογραφίες.

Παράλληλα η ίδια, εξέφρασε την ανησυχία της για την κατάσταση στην πλατεία Αριστοτέλους, σημειώνοντας ότι «από τη στιγμή που αποχώρησε η αστυνομία από την περιοχή έχουν αποθρασυνθεί», και απηύθυνε έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή.
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης