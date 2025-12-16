Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Πώς να κάνουμε τις online αγορές των γιορτών πιο εύκολες και ευχάριστες – χωρίς άγχος
Ποια είναι τα απαραίτητα βήματα για να αποκτήσουμε απόλυτο έλεγχο της ψηφιακής μας ζωής χωρίς κινδύνους – Για ήρεμα και λαμπερά Χριστούγεννα.
Ψάχνουμε δώρα για ανθρώπους που αγαπάμε, γεμίζουμε καλάθια σε e-shops, περιμένουμε πακέτα στη δουλειά και στο σπίτι, κλείνουμε εισιτήρια για ταξίδια ή κάνουμε κρατήσεις για ρεβεγιόν. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, γιατί είναι ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος να οργανώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Έτσι περιηγούμαστε καθημερινά σε δεκάδες ηλεκτρονικά καταστήματα, συγκρίνουμε προϊόντα, δοκιμάζουμε νέους εμπόρους, πατάμε «αποδοχή» για αποθήκευση στοιχείων και συνεχίζουμε.
Όμως τις τελευταίες ημέρες πριν τις γιορτές, όταν οι προσφορές αλλάζουν διαρκώς και οι χρόνοι παράδοσης πιέζουν, υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε και να κάνουμε αγορές από ένα άγνωστο e-shop, παραβλέποντας σημάδια που θα μας έκαναν να διστάσουμε. Κάπως έτσι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με παραγγελίες που δεν φτάνουν ποτέ, προϊόντα κατεστραμμένα, πληρωμές που δεν αναγνωρίζουμε, κάρτες που χρεώνονται χωρίς λόγο, μηνύματα που προσποιούνται την τράπεζά μας ή – ακόμη χειρότερα – προσπάθειες κλοπής της ψηφιακής μας ταυτότητας.
Ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα που όλα κινούνται πολύ γρήγορα και εμείς γινόμαστε πιο παρορμητικοί, χρειαζόμαστε ένα δίχτυ ασφάλειας που μας προστατεύει από απρόβλεπτες και δυσάρεστες καταστάσεις.
Γι’ αυτό, πραγματική ηρεμία σήμερα, δεν είναι το πόσο καλά οργανώσαμε τις αγορές μας αλλά με το πόσο προστατευμένοι νιώθουμε σε κάθε βήμα που κάνουμε online. Εδώ έρχεται η Eurolife FFH με το My Cyber Protection, ένα πρόγραμμα με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων που δημιουργήθηκε για να προσφέρει τη σιγουριά που χρειαζόμαστε, σε έναν κόσμο ολοένα πιο ψηφιακό και πιο απαιτητικό.
Με το My Cyber Protection έχουμε κάλυψη για αγορές από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κατάστημα παγκοσμίως, είτε πρόκειται για προϊόντα που δεν παραδίδονται ποτέ είτε για αντικείμενα που φτάνουν κατεστραμμένα, αλλά και για μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές που μπορεί να προκύψουν σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια, τραπεζικούς λογαριασμούς ή κάρτες.
Γιορτινό shopping με απόλυτη ασφάλεια
Το πρόγραμμα My Cyber Protection έχει προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα. Έτσι αν δεν παραλάβουμε την παραγγελία μας εντός τεσσάρων εβδομάδων από την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης, αν λείπουν προϊόντα από το πακέτο που έχουμε ήδη πληρώσει, ακόμα και αν τα αγαθά φτάσουν φθαρμένα/κατεστραμμένα κατά τον χρόνο παράδοσης, η Eurolife FFH μας αποζημιώνει.
Ουσιαστική είναι και η στήριξη σε περιπτώσεις κλοπής ψηφιακής ταυτότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η στήριξη σε περιπτώσεις κλοπής ψηφιακής ταυτότητας: αν κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει online τα προσωπικά μας στοιχεία για μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, έχουμε άμεση τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο συνεργάτη που βοηθά στην ανάκτηση της ψηφιακής μας ταυτότητας και στην αποκατάσταση της ζημιάς. Σε πιο σοβαρές υποθέσεις, όπου η ανάγκη για νομική προστασία κρίνεται απαραίτητη, το πρόγραμμα καλύπτει την αμοιβή δικηγόρου έως 500 ευρώ τον χρόνο.
Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί και περιστατικά μη εξουσιοδοτημένων διαδικτυακών συναλλαγών. Αν κάποιος μεταφέρει χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια χωρίς τη συγκατάθεσή μας, ή χρεωθεί η πιστωτική/χρεωστική κάρτα μας με τρόπο που δεν αναγνωρίζουμε, η απώλεια καλύπτεται μέχρι το ποσό των 2.000 ευρώ ανά περιστατικό και ετησίως.
Όλα τα πλεονεκτήματα σε ένα πρόγραμμα
Αυτό που κάνει το My Cyber Protection της Eurolife FFH να ξεχωρίζει, είναι ότι συνδυάζει οικονομική αποζημίωση, τεχνική υποστήριξη και νομική κάλυψη σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας.
Με μια ματιά παρέχει:
• Χρηματική αποζημίωση έως 2.000€ τον χρόνο για online αγορές και αμφισβητούμενες συναλλαγές
• Απεριόριστη τεχνική υποστήριξη για ζητήματα online αγορών, πληρωμών και κλοπής ταυτότητας
• Νομική προστασία έως 500€ τον χρόνο σε θέματα ψηφιακής ταυτότητας
Με το My Cyber Protection της Eurolife FFH, η ζωή συνεχίζεται χωρίς άγχος: συνεχίζουμε να ψάχνουμε δώρα, να κλείνουμε ταξίδια και να οργανώνουμε τις γιορτές μας όπως τις έχουμε ονειρευτεί. Ενεργοποιούμε σήμερα το My Cyber Protection και ζούμε τις γιορτές με ασφάλεια και σιγουριά.
