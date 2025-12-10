Δικογραφίες από την αστυνομία για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα, κατηγορούνται τουλάχιστον δύο αγροτοσυνδικαλιστές
Δικογραφίες από την αστυνομία για τα μπλόκα στη Δυτική Ελλάδα, κατηγορούνται τουλάχιστον δύο αγροτοσυνδικαλιστές

Οι δικογραφίες αφορούν τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Δικογραφίες που περιλαμβάνουν το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών σχηματίζει η Αστυνομία στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για τα μπλόκα που έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δικογραφίες αφορούν και τα περίπου εννέα μπλόκα που υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, ενώ η έρευνα προχωρά, προκειμένου να υπάρξει και ταυτοποίηση προσώπων.

Σύμφωνα με το tempo24.news δύο αγροτοσυνδικαλιστές που την Τρίτη πραγματοποίησαν με άλλους αγρότες αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού Πατρών-Κορίνθου, στο Αίγιο. κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών

Παράλληλα, ενημερώνονται για την πορεία των δικογραφιών και οι κατά τόπους αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις εισαγγελίες για τα περαιτέρω.
