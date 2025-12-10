DJ είχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο - Το φυλλάδιο οδηγιών με την ατάκα «Άσε το μιξάρισμα σε μένα»

Συγκεκριμένα πωλούσε:

- «Βραστή» κοκαΐνη προς 80-100 ευρώ το γραμμάριο

- Κοκαΐνη προς 60-80 ευρώ το γραμμάριο

- MDMA προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο

- Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο

- Κεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο

- Αμφεταμίνη προς 20-30 ευρώ το γραμμάριο

- Ηρωίνη προς 15-17 ευρώ το γραμμάριο

- Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»] προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο

- Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»] προς 25-35 ευρώ το γραμμάριο

- «HHC» προς 15-18 ευρώ το γραμμάριο

- «LSD» προς 10-15 ευρώ το γραμμάριο

- Ecstasy και κάνναβη προς 5-8 ευρώ το κάθε δισκίο

- Διάφορα φαρμακευτικά δισκία προς 2-3 ευρώ το κάθε δισκίο

- Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 8-10 ευρώ το κάθε γραμμάριο.

Βρέθηκε, επίσης, μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση συνθετικών, που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα του ενώ είναι χαρακτηριστική η φράση στο κάτω μέρος «Άσε το μιξάρισμα στον dj».Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι συναντήσεις με τους… πελάτες γίνονταν νυχτερινές ώρες κοντά στο σπίτι του με τον 49χρονο να έχει καταρτίσει «τιμοκατάλογο» για τα ναρκωτικά.