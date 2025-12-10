Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.
DJ είχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο - Το φυλλάδιο οδηγιών με την ατάκα «Άσε το μιξάρισμα σε μένα»
DJ είχε κάνει αποθήκη ναρκωτικών το σπίτι του στον Νέο Κόσμο - Το φυλλάδιο οδηγιών με την ατάκα «Άσε το μιξάρισμα σε μένα»
Ο άντρας συνελήφθη - Δείτε βίντεο με την επιχείρηση της αστυνομίας μέσα στο σπίτι του
Στη σύλληψη ενός 49χρονου Dj, ο οποίος είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του στον Νέο Κόσμο σε τεράστια αποθήκη ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI.
O 49χρονος συνελήφθη τη στιγμή που έβγαινε από την πολυκατοικία που διέμενε ενώ οι παράνομες ουσίες βρέθηκαν στο διαμέρισμα του στον 4ο όροφο, όσο και σε δώμα της ταράτσας.
Ο Dj, ο οποίος είναι και ο ίδιος χρήστης, διακινούσε ποσότητες «βραστής» κοκαΐνης, κοκαΐνης, MDMA, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, αμφεταμίνης, ηρωίνης, διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης , μεταφεδρίνης, «HHC», «LSD» , ecstasy, κάνναβης, φαρμακευτικών δισκίων και αποξηραμένων παραισθησιογόνων μανιταριών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 49χρονος είναι παλιός γνώριμος των αρχών καθώς τον Δεκέμβριο του 2016 είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και συγκεκριμένα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης βάρους 1,2 κιλών ενώ είχε και 21 ηρεμιστικά δισκία.
Στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου εντοπίστηκαν και έξι γυάλινα φιαλίδια με αναβολικά, ζυγαριές ακριβείας, το ποσό των 2.215 ευρώ το οποίο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προερχόταν από χρήματα που είχε λάβει από «πελάτες» ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά τριών κινητών τα οποία χρησιμοποιούσε για να κανονίζει τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.
Βρέθηκε, επίσης, μέχρι και φυλλάδιο με οδηγίες για την ασφαλή χρήση συνθετικών, που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα του ενώ είναι χαρακτηριστική η φράση στο κάτω μέρος «Άσε το μιξάρισμα στον dj».
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι συναντήσεις με τους… πελάτες γίνονταν νυχτερινές ώρες κοντά στο σπίτι του με τον 49χρονο να έχει καταρτίσει «τιμοκατάλογο» για τα ναρκωτικά.
- Συγκεκριμένα πωλούσε:
- - «Βραστή» κοκαΐνη προς 80-100 ευρώ το γραμμάριο
- - Κοκαΐνη προς 60-80 ευρώ το γραμμάριο
- - MDMA προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο
- - Κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο
- - Κεταμίνη προς 40-50 ευρώ το γραμμάριο
- - Αμφεταμίνη προς 20-30 ευρώ το γραμμάριο
- - Ηρωίνη προς 15-17 ευρώ το γραμμάριο
- - Διάφορες παραλλαγές μεφεδρόνης [«3MMC», «2MMC»] προς 30-40 ευρώ το γραμμάριο
- - Μεταφεδρίνη [«METAPHEDRINE (3-MMA)»] προς 25-35 ευρώ το γραμμάριο
- - «HHC» προς 15-18 ευρώ το γραμμάριο
- - «LSD» προς 10-15 ευρώ το γραμμάριο
- - Ecstasy και κάνναβη προς 5-8 ευρώ το κάθε δισκίο
- - Διάφορα φαρμακευτικά δισκία προς 2-3 ευρώ το κάθε δισκίο
- - Αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια προς 8-10 ευρώ το κάθε γραμμάριο.
