Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα αύριο στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας - μεταξύ τους και η Αττική - λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επιφέρει η κακοκαιρία Byron

Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως τα μαθήματα θα γίνουν αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: 

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
