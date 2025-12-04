Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα αύριο στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας
Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα αύριο στα σχολεία που θα μείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας - μεταξύ τους και η Αττική - λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επιφέρει η κακοκαιρία Byron.
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως τα μαθήματα θα γίνουν αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Σε αυτό το πλαίσιο, το υπουργείο Παιδείας έκανε γνωστό πως τα μαθήματα θα γίνουν αύριο μέσω τηλεκπαίδευσης.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα