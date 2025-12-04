Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron, με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron, με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα
«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Χαρδαλιάς - Η τηλεκπαίδευση αφορά όλα τα σχολεία της χώρας που θα μείνουν κλειστά
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει: «Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Σημειώνεται ότι κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.
Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.
Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.
Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως τα μαθήματα στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας σε ολόκληρη τη χώρα, θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.
Η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας αναφέρει: «Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανακοινώνεται ότι αύριο, Παρασκευή 05.12.2025, σε όλες τις περιοχές της χώρας, στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
Σημειώνεται ότι κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, η απόφαση αυτή ελήφθη πρωτίστως για την ασφάλεια της σχολικής κοινότητας – τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού – αποτρέποντας τους κινδύνους που θα μπορούσαν να προκύψουν από τις μετακινήσεις προς και από τα σχολεία. Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε ότι πολλοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενδέχεται να χρειαστεί να διασχίσουν περιοχές της Αττικής όπου τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας παραμένουν έντονα.
Χαρδαλιάς: Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωποΣτο σχετικό μήνυμά του προς τους πολίτες της Αττικής, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής: «Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Αττική σε Κόκκινο Συναγερμό ενόψει της κακοκαιρίας Byron, που εξελίσσεται σε φαινόμενο υψηλής έντασης. Όλα τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, θα έχουμε εντονότατα καιρικά φαινόμενα και στο Λεκανοπέδιο.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, και σε άμεση συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, τους Δήμους και όλους τους συναρμόδιους φορείς, οδηγηθήκαμε στην απόφαση όλα τα σχολεία της Αττικής να παραμείνουν κλειστά αύριο, Παρασκευή.
Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.
Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν με την ίδια ένταση κάθε περιοχή του Λεκανοπεδίου. Οφείλουμε όμως να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Να προλαμβάνουμε και όχι να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα – και όχι το ρίσκο.
Κατανοούμε ότι η απόφαση αυτή ενδέχεται να ανατρέψει τον προγραμματισμό της ημέρας για αρκετές οικογένειες – αλλά είναι μια επιλογή ευθύνης. Και θέλω να ευχαριστήσω προκαταβολικά τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς και τους μαθητές για την κατανόηση. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ανθρώπινες ζωές, να αποφύγουμε αχρείαστες μετακινήσεις και να επιτρέψουμε στις υπηρεσίες μας να επιχειρούν απρόσκοπτα, εφόσον χρειαστεί.
Είμαστε στο πεδίο, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε όλη την Αττική βρίσκονται σε επιφυλακή συνεργεία, μηχανήματα και δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Από πλευράς μας, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε όπου και όποτε μας ζητηθεί, ακολουθώντας το επιχειρησιακό σχέδιο του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας ώρα με την ώρα. Ενεργούμε με ψυχραιμία, σχέδιο και με απόλυτη προτεραιότητα στον άνθρωπο. Και έτσι θα συνεχίσουμε».
Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.
Και πρόσθεσε: «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν "σεισμόπληκτα" π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια».
«Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο».
Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.
Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.
Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Στη Σύμη, εξαιτίας των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.
Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία στους εξής δήμους:
Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
Δήμος Διον Ολύμπου
Δήμος Κάσου
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ευρώτα
Δήμος Μονεμβασιάς
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.
Σημειώνεται, ότι έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.
Επισημαίνεται ότι με εντολή του Περιφερειάρχη, από νωρίς το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και το αρμόδιο προσωπικό της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε προκαθορισμένα σημεία σε όλο το Λεκανοπέδιο, προκειμένου να αναλάβουν άμεσα δράση επί του πεδίου, εφόσον αυτό ζητηθεί, συνδράμοντας το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που έχει τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασμό αντιμετώπισης της κακοκαιρίας.
Δήλωση του Προέδρου του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων της Περιφέρειας Αττικής«Αυτό που προέχει αυτή την στιγμή είναι η ασφάλεια των μαθητών. Θα έπρεπε όμως το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή» τόνισε ο Φίλιππος Φλουσκούνης, Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.
Και πρόσθεσε: «Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός, Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν "σεισμόπληκτα" π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί πλημμυρίζουν σχολεία και δρόμοι και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια».
«Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια να ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο».
Κλειστά σχολεία και σε άλλες περιοχές της ΕλλάδαςΣύμφωνα με απόφαση των Δημάρχων, αναστολή λειτουργίας των σχολείων έχει αποφασιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στους ακόλουθους δήμους:
Στην Κατερίνη, τα σχολεία και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί.
Στη Ρόδο, όλα τα σχολεία του Δήμου Ρόδου θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή καθώς η Ρόδος προβλέπεται να αντιμετωπίσει έντονα καιρικά φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.
Η απόφαση ελήφθη με κύριο στόχο την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων και κηδεμόνων τους. Η ρύθμιση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, ενώ η δημοτική αρχή συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις ώρες εκδήλωσης της κακοκαιρίας και να τηρούν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.
Στη Σαντορίνη, λόγω των ισχυρών ανέμων, των έντονων βροχοπτώσεων και των κινδύνων στην κυκλοφορία, ο Δήμος Θήρας, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων ως μέτρο πρόληψης και προστασίας της ασφάλειας των μαθητών, των συνοδών και των εκπαιδευτικών.
Στην Τήλο, ο Δήμος ενημερώνει τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές ότι, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού θα παραμείνουν κλειστές την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των αναμενόμενων ιδιαίτερα επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
Στη Σύμη, εξαιτίας των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στα Δωδεκάνησα, ο Δήμος προχωρά σε προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολείων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ώστε να προστατευτούν μαθητές και προσωπικό από πιθανές επικίνδυνες συνθήκες.
Στο Καστελόριζο, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία λόγω των επικείμενων καιρικών φαινόμενων που αναμένεται να επηρεάσουν το νησί τις επόμενες ώρες. Ειδικότερα, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Καστελλόριζο θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, κλειστά θα παραμείνουν επίσης τα σχολεία στους εξής δήμους:
Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας
Δήμος Διον Ολύμπου
Δήμος Κάσου
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Δήμος Ευρώτα
Δήμος Μονεμβασιάς
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα έχουν μείνει κλειστά τα σχολεία σε Ύδρα, Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και στα Κύθηρα.
Σημειώνεται, ότι έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπονται σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Σποράδες, ανατολική Στερεά (Αττική) και Εύβοια, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα ισχύει στις Π.Ε. Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα