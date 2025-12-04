Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας Byron, με τηλεκπαίδευση θα γίνουν τα μαθήματα

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Χαρδαλιάς - Η τηλεκπαίδευση αφορά όλα τα σχολεία της χώρας που θα μείνουν κλειστά