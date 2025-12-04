Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
Ο Χάρης που είναι πρώην αστυνομικός της θρυλικής ομάδας Ζ της ΕΛ.ΑΣ. μιλά στο ΘΕΜΑ UNCUT και ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή του στον Φρίξο Δρακοντίδη
Στην πιο σκοτεινή και αποκαλυπτική έρευνα του ΘΕΜΑ UNCUT, ο Χάρης, ένας πρώην αστυνομικός της θρυλικής ομάδας Ζ της ΕΛ.ΑΣ, ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή του στον Φρίξο Δρακοντίδη και ξετυλίγει μια διαδρομή που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό θρίλερ παρά με πραγματική ζωή.
Μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για την καριέρα που ξεκίνησε με φιλοδοξίες και κατέληξε στη φυλακή. Για τη στιγμή που πέρασε το όριο και μπήκε στον κόσμο της παρανομίας. Για τις οκτώ ληστείες στις οποίες συμμετείχε, το εύκολο χρήμα που τον παρέσυρε, τα ταξίδια με τα κλεμμένα στο Παρίσι και στη Κούβα και τις νύχτες που τροφοδοτούσαν την πτώση του, αλλά και για τις τύψεις που τον ακολουθούν μέχρι σήμερα.
Η αφήγησή του κορυφώνεται όταν περιγράφει την ενέδρα θανάτου που δέχθηκε από άτομα οπλισμένα με αλβανικά Τοκάρεφ. Μια νύχτα που, όπως ο ίδιος λέει, σημάδεψε ανεξίτηλα το ποιος ήταν και το ποιος έγινε. Παράλληλα, μιλά για τη ζωή του δίπλα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής νύχτας: τον Μάκη Ψωμιάδη, τον Στηβ Κακέτση και τον Τόλη Βοσκόπουλο.
Τι τον έκανε να μιλήσει τώρα;
«Για να μην κάνει κανείς τα λάθη που έκανα εγώ», λέει. Θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους, δείχνοντας πώς μια λάθος επιλογή μπορεί να μετατρέψει έναν ένστολο σε καταζητούμενο, πώς το εύκολο χρήμα και οι λάθος παρέες καταλήγουν μόνο στη μοναξιά, στη μετάνοια και στη στέρηση της ελευθερίας.
Η εξομολόγησή του είναι ωμή, αληθινή και συγκλονιστική. Μια κατάδυση σε έναν κόσμο που σπάνια φωτίζεται και ακόμη σπανιότερα περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια και τόλμη.
Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέντευξη. Είναι μια ιστορία πτώσης και προσπάθειας λύτρωσης, μια διαδρομή που θα καθηλώσει όσους την παρακολουθήσουν.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και
Μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για την καριέρα που ξεκίνησε με φιλοδοξίες και κατέληξε στη φυλακή. Για τη στιγμή που πέρασε το όριο και μπήκε στον κόσμο της παρανομίας. Για τις οκτώ ληστείες στις οποίες συμμετείχε, το εύκολο χρήμα που τον παρέσυρε, τα ταξίδια με τα κλεμμένα στο Παρίσι και στη Κούβα και τις νύχτες που τροφοδοτούσαν την πτώση του, αλλά και για τις τύψεις που τον ακολουθούν μέχρι σήμερα.
Η αφήγησή του κορυφώνεται όταν περιγράφει την ενέδρα θανάτου που δέχθηκε από άτομα οπλισμένα με αλβανικά Τοκάρεφ. Μια νύχτα που, όπως ο ίδιος λέει, σημάδεψε ανεξίτηλα το ποιος ήταν και το ποιος έγινε. Παράλληλα, μιλά για τη ζωή του δίπλα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής νύχτας: τον Μάκη Ψωμιάδη, τον Στηβ Κακέτση και τον Τόλη Βοσκόπουλο.
Τι τον έκανε να μιλήσει τώρα;
«Για να μην κάνει κανείς τα λάθη που έκανα εγώ», λέει. Θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους, δείχνοντας πώς μια λάθος επιλογή μπορεί να μετατρέψει έναν ένστολο σε καταζητούμενο, πώς το εύκολο χρήμα και οι λάθος παρέες καταλήγουν μόνο στη μοναξιά, στη μετάνοια και στη στέρηση της ελευθερίας.
Η εξομολόγησή του είναι ωμή, αληθινή και συγκλονιστική. Μια κατάδυση σε έναν κόσμο που σπάνια φωτίζεται και ακόμη σπανιότερα περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια και τόλμη.
Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέντευξη. Είναι μια ιστορία πτώσης και προσπάθειας λύτρωσης, μια διαδρομή που θα καθηλώσει όσους την παρακολουθήσουν.
Ειδήσεις σήμερα
Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα
Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν
Με ισχυρές βροχές και
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα