Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομικός Παρανομία Μάκης Ψωμιάδης Φρίξος Δρακοντίδης Uncut

Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη

Ο Χάρης που είναι πρώην αστυνομικός της θρυλικής ομάδας Ζ της ΕΛ.ΑΣ. μιλά στο ΘΕΜΑ UNCUT και ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή του στον Φρίξο Δρακοντίδη

Ο αστυνομικός της ομάδας Ζ που έγινε παράνομος: Οι οκτώ ληστείες, η ενέδρα θανάτου και η ζωή δίπλα στον Μάκη Ψωμιάδη
Φρίξος Δρακοντίδης
23 ΣΧΟΛΙΑ
Στην πιο σκοτεινή και αποκαλυπτική έρευνα του ΘΕΜΑ UNCUT, ο Χάρης, ένας πρώην αστυνομικός της θρυλικής ομάδας Ζ της ΕΛ.ΑΣ, ανοίγει για πρώτη φορά την ψυχή του στον Φρίξο Δρακοντίδη και ξετυλίγει μια διαδρομή που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφικό θρίλερ παρά με πραγματική ζωή.

Μιλά με απόλυτη ειλικρίνεια για την καριέρα που ξεκίνησε με φιλοδοξίες και κατέληξε στη φυλακή. Για τη στιγμή που πέρασε το όριο και μπήκε στον κόσμο της παρανομίας. Για τις οκτώ ληστείες στις οποίες συμμετείχε, το εύκολο χρήμα που τον παρέσυρε, τα ταξίδια με τα κλεμμένα στο Παρίσι και στη Κούβα και τις νύχτες που τροφοδοτούσαν την πτώση του, αλλά και για τις τύψεις που τον ακολουθούν μέχρι σήμερα.

Η αφήγησή του κορυφώνεται όταν περιγράφει την ενέδρα θανάτου που δέχθηκε από άτομα οπλισμένα με αλβανικά Τοκάρεφ. Μια νύχτα που, όπως ο ίδιος λέει, σημάδεψε ανεξίτηλα το ποιος ήταν και το ποιος έγινε. Παράλληλα, μιλά για τη ζωή του δίπλα σε μερικές από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της ελληνικής νύχτας: τον Μάκη Ψωμιάδη, τον Στηβ Κακέτση και τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Τι τον έκανε να μιλήσει τώρα;

«Για να μην κάνει κανείς τα λάθη που έκανα εγώ», λέει. Θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους, δείχνοντας πώς μια λάθος επιλογή μπορεί να μετατρέψει έναν ένστολο σε καταζητούμενο, πώς το εύκολο χρήμα και οι λάθος παρέες καταλήγουν μόνο στη μοναξιά, στη μετάνοια και στη στέρηση της ελευθερίας.

Η εξομολόγησή του είναι ωμή, αληθινή και συγκλονιστική. Μια κατάδυση σε έναν κόσμο που σπάνια φωτίζεται και ακόμη σπανιότερα περιγράφεται με τόση λεπτομέρεια και τόλμη.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συνέντευξη. Είναι μια ιστορία πτώσης και προσπάθειας λύτρωσης, μια διαδρομή που θα καθηλώσει όσους την παρακολουθήσουν.

Ειδήσεις σήμερα

Όλα όσα έγιναν στην παρουσίαση της Ιθάκης: Τα μηνύματα Τσίπρα για κόμμα με αυτοοργάνωση, οι παρουσίες και η επόμενη ημέρα

Γιατί οι Τούρκοι ασχολούνται ακόμη με τον Σάββα Καλεντερίδη; Η ιστορία του και το θρίλερ με Οτσαλάν

Με ισχυρές βροχές και 
Φρίξος Δρακοντίδης
23 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης