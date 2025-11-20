Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια

Η εκπομπή ΘΕΜΑ UNCUT κατέγραψε την αγωνία, τον ρυθμό, την πίεση και κυρίως την απόλυτη αφοσίωση με την οποία μάχονται οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να φτάσουν έγκαιρα στο σημείο όπου κάποιος τους χρειάζεται