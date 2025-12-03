Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρία περιστατικά σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρία περιστατικά σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης

Μηνάς Τσαμόπουλος
Τρεις νέες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (3/12) σε διαφορετικές περιοχές της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος και δυνάμεων της Frontex.

Στην πρώτη επιχείρηση στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» συνολικά 71 αλλοδαπούς άνδρες. Οι αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε σκάφος της δύναμης Frontex και πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι της Σούδας, πριν οδηγηθούν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγιά Χανίων. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Σε δεύτερο περιστατικό υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ΠΛΣ στη θαλάσσια περιοχή 11,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της νήσου Χρυσής. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν βόρειοι άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

Σε νέα επιχείρηση του ΕΚΣΕΔ, αυτή τη φορά στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης, 34 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι 4 μποφόρ.

Οι λιμενικές Αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις επιτήρησης και έρευνας στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.

Μηνάς Τσαμόπουλος
