Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τις ΑΙ κάμερες στους δρόμους: Θα είναι εμφανέστατες, λέει ο Παπαστεργίου, δεν είναι εισπρακτικό το μέτρο

Όσον αφορά στο ζήτημα της εναρμόνισης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου επισήμανε ότι η σχετική συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα.Τόνισε ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας παραμένουν πολλαπλάσια χαμηλότερες σε ακτινοβολία, σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, όταν τα έχουμε δίπλα μας, ειδικά όταν αυτά δεν λαμβάνουν καλό σήμα.Υπογράμμισε, δε, ότι για δεκαετίες έχει διαμορφωθεί μια αδικαιολόγητη τεχνοφοβία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, και σημείωσε πως η εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των επικοινωνιών και να στηριχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των πολιτών.