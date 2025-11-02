Η Τροχαία στο κινητό σας: Με τραπεζικό λογαριασμό (RF) θα πληρώνουμε τις κλήσεις
Η Τροχαία στο κινητό σας: Με τραπεζικό λογαριασμό (RF) θα πληρώνουμε τις κλήσεις
Οι κάμερες ΑΙ θα τις στέλνουν στην Εφορία αν δεν πληρωθούν επιτόπου - Πώς θα διανέμονται τα έσοδα στους δήμους και στο Ταμείο των Αστυνομικών
Σε διαμάχη έχει οδηγήσει η δημιουργία του νέου φορέα που θα εισπράττει τα έσοδα από τις κλήσεις της Τροχαίας και θα τα αποδίδει στο Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, στους δήμους, αλλά και στο Ταμείο των Αστυνομικών. Καθώς οι δήμοι είχαν έως τώρα την αρμοδιότητα για την είσπραξη, αντιδρούν στις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για τις κάμερες ζητώντας να αφαιρεθεί το Ταμείο των Αστυνομικών, αλλά και αμφισβητώντας ότι το Δημόσιο θα αποδώσει τα συμφωνηθέντα. Οπως και να ’χει, σύντομα οι κλήσεις θα αποστέλλονται με κωδικό πληρωμής RF, μέσω του οποίου θα μπορούμε να τις εξοφλούμε ηλεκτρονικά, εάν δεν θέλουμε να τις δούμε ως ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Εφορία...
«Το σύστημα είναι τελείως ασυγχρόνιστο», σχολιάζει στο «ΘΕΜΑ» κυβερνητικός παράγοντας, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που ένας αστυνομικός κόψει μια κλήση στα όρια ενός δήμου, η ΕΛ.ΑΣ. οφείλει να στείλει την κλήση στον συγκεκριμένο δήμο, ώστε να προχωρήσει στην είσπραξή του. Κατά μέσο όρο, ωστόσο, η κλήση αυτή θα σταλεί έναν χρόνο μετά τη βεβαίωσή της, με τη διαδικασία να συνεχίζει να είναι... μακρά.
Βάσει της νομοθεσίας, αλλά και των οδηγιών του υπουργείου Εσωτερικών, ο δήμος έχει προθεσμία τριών ετών να βεβαιώσει ταμειακά την κλήση και άλλων πέντε ετών ώστε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για να την εισπράξει και να κατευθύνει τα έσοδα των εισπράξεων σε έργα οδικής ασφάλειας. Καθώς οι δήμοι δεν διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως τον κατάλληλο εισπρακτικό μηχανισμό, και δεν υπάρχει ενιαίο σημείο διερεύνησης των κλήσεων, η είσπραξη συνήθως μένει στο περίμενε...
Σύμφωνα με πρόχειρα στοιχεία, κάθε χρόνο στην Ελλάδα βεβαιώνονται κλήσεις αξίας 110 εκατ. ευρώ και από αυτά εισπράττονται 35-37 εκατ. ευρώ. Η εισπραξιμότητα είναι κάτω του 40% αφού οι δήμοι σπάνια -έως ποτέ- εξαντλούν όλα τα ένδικα μέσα για να πάρουν τα λεφτά μιας κλήσης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος έχει και την περισσότερη δουλειά, με δεδομένη την κίνηση που υπάρχει στα όριά του. Κατά πληροφορίες, κάθε χρόνο κόβονται κλήσεις αξίας 10 εκατ. ευρώ, βεβαιώνονται 5 εκατ. και τελικά εισπράττεται 1 εκατ. ευρώ.
Από εκεί και πέρα, η υπηρεσία του ΥΠΕΣ θα μοιράζει το χρήμα από τις κλήσεις στους φορείς που το δικαιούνται, δηλαδή στο Ταμείο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τα οδικά έργα, στους δήμους, αλλά και στο Ταμείο των αστυνομικών υπαλλήλων - εάν τελικά διατηρηθεί το τελευταίο, καθώς η ΚΕΔΕ βάζει βέτο γι’ αυτό. Οι δήμοι έχουν τις αμφιβολίες τους ως προς το αν θα αποδίδεται τελικά το ποσό που δικαιούνται κατά την εκκαθάριση, θεωρώντας πως αυτά τα 15 εκατ. ευρώ που τους αποφέρουν οι κλήσεις ετησίως θα μηδενιστούν. Εχουν άλλωστε και την κακή εμπειρία από τη διαχείριση των παραλιών όπου αποφασίστηκε και θεσμοθετήθηκε ένα παρόμοιο σύστημα, από το οποίο ωστόσο οι δήμοι ακόμα δεν έχουν λάβει τα προσδοκώμενα, δηλαδή αυτά που δικαιούνται, όπως είχε συμφωνηθεί με το Δημόσιο.
Με το νέο σύστημα θα πιαστούν στην τσιμπίδα και πολλοί οδηγοί που έως σήμερα καταφέρνουν και ξεφεύγουν, όπως οι πολίτες ξένων χωρών. Ετσι, θα σταματήσει η επιβάρυνση των εταιρειών ενοικιάσεων που μαθαίνουν ότι έχουν απλήρωτες κλήσεις από την εποχή που... δεν θυμούνται καν ότι λειτουργούσε η εταιρεία, όπως και το «σύστημα» των ξένων πινακίδων. Πρόκειται για τεράστια ποσά από κλήσεις οι οποίες έχουν κοπεί σε αυτοκίνητα με πινακίδες ξένων χωρών που παραμένουν ανείσπρακτα, αφού ο εντοπισμός των παραβατών καθίσταται αδύνατος. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι περίπου σύστημα να χρησιμοποιούνται αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες και περίπλοκο ιδιοκτησιακό για να παίξουν τον ρόλο των «αυτοφωράκηδων», να τους κοπούν δηλαδή κλήσεις ενώ καταλαμβάνουν μια θέση στάθμευσης μόνιμου κατοίκου ή ελεγχόμενης χωρίς να πληρώνουν το αντίτιμο.
Κόβονται 110 εκατ. ευρώ, εισπράττονται 37 εκατ.Σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις της ΚΕΔΕ (αντιπροσωπεία της οποίας, μάλιστα, συναντήθηκε με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου την περασμένη Τετάρτη), η απάντηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι ότι με τον νέο φορέα θα αυξηθεί σημαντικά η εισπραξιμότητα που σήμερα είναι στα τάρταρα, καθώς και ότι λόγω αυτού τα έσοδα από τις κλήσεις τα οποία θα λαμβάνουν τελικά οι δήμοι θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα από τα σημερινά.
Νέο σύστημαΜε το νέο σύστημα οι κλήσεις θα βεβαιώνονται αυτόματα και συνολικά στον εξειδικευμένο γι’ αυτόν τον σκοπό νέο φορέα του υπουργείου Εσωτερικών. Ο παραβάτης θα μπορεί να πληρώσει την κλήση ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον κωδικό RF που θα υπάρχει επάνω στη βεβαίωση της πράξης παράβασης (δηλαδή στο ροζ χαρτάκι) και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή ο παραβάτης επιλέξει να μην πληρώσει την κλήση που του έχει βεβαιωθεί, αυτή θα μεταβιβάζεται στην Εφορία ως ληξιπρόθεσμη οφειλή. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται σε διάστημα 3 ή 6 μηνών από τη βεβαίωσή της στο σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών (δεν έχει αποφασιστεί ακόμα το ακριβές διάστημα αναμονής).
Με ξένες πινακίδεςΠάντως και στη συνάντηση με τα μέλη της ΚΕΔΕ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι οι δήμοι όχι μόνο δεν χάνουν αυτά που έπαιρναν, αλλά θα έχουν λαμβάνειν πολύ περισσότερα, καθώς αναμένεται να αυξηθεί με εκρηκτικούς ρυθμούς η εισπραξιμότητα, ενώ θα πολλαπλασιαστούν και οι κλήσεις. Στο τελευταίο θα συμβάλει το γεγονός ότι στην Αθήνα θα τοποθετηθούν περισσότερες από 2.000 κάμερες ΑΙ, οι οποίες θα αναγνωρίζουν τις παραβατικές συμπεριφορές των οδηγών και θα στέλνουν άμεσα τις κλήσεις στους παραβάτες.
