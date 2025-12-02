Για βίαιο χαρακτήρα μιλούν γνωστοί του 29χρονου που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα
Μαρτυρίες αποκαλύπτουν την ψυχολογική κατάσταση του 29χρονου οδηγού και τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα στη Λούτσα
Νέα στοιχεία για το τροχαίο στη Λούτσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, καθώς άτομα από το περιβάλλον του 29χρονου οδηγού περιγράφουν τις δύσκολες εμπειρίες τους μαζί του. Οι μαρτυρίες τους σκιαγραφούν την ψυχολογική κατάσταση του άνδρα και δίνουν εικόνα για τη συμπεριφορά του το προηγούμενο διάστημα.
Σύμφωνα με δηλώσεις φίλης του 29χρονου, ο δράστης πιθανότατα δεν είχε δίπλωμα, ενώ το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του, κάτι που ούτε η μητέρα του γνώριζε. Η ίδια αναφέρει ότι ο 29χρονος συνήθιζε να οδηγεί με μεγάλη ταχύτητα όταν έβγαινε με τους φίλους του.
Η φίλη του περιγράφει έναν άνθρωπο «άγριο» και συχνά βίαιο προς τους γονείς του, με καθημερινούς καβγάδες στο σπίτι. Όπως λέει, ζητούσε συχνά χρήματα ή δανειζόταν, ενώ όσες δουλειές δοκίμαζε τις εγκατέλειπε σύντομα. Αναφέρει επίσης περιστατικά έντονης οργής, όπως το να πετάξει κάδο σκουπιδιών σε μια κατηφόρα από τα νεύρα του ή να σπάει έπιπλα και ηλεκτρονικές συσκευές στο σπίτι.
Η ίδια σημειώνει ότι, όταν είδε το τροχαίο στις ειδήσεις την επόμενη μέρα, ήταν σίγουρη πως το αυτοκίνητο ανήκε στον 29χρονο και θεωρούσε απίθανο να εμπλεκόταν κάποιος άλλος από την περιοχή σε τέτοιο περιστατικό.
Αντίστοιχες είναι και οι αναφορές γείτονα του δράστη, ο οποίος δηλώνει ότι ο νεαρός του ζητούσε συχνά χρήματα και συνήθως πήγαινε η μητέρα του να πληρώσει. Τον περιγράφει ως άτομο με κακή συμπεριφορά απέναντι σε πολλούς ανθρώπους, που δεν σεβόταν καταστάσεις και δημιουργούσε εντάσεις με τον περίγυρό του.
