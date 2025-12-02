Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» - Ο Κρητικός καθηγητής που είναι πίσω από το εγχείρημα
Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» - Ο Κρητικός καθηγητής που είναι πίσω από το εγχείρημα
Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες
Ένα βίντεο στο TikTok κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να κερδίσει το ελληνικό κοινό, προκαλώντας συγκίνηση, θαυμασμό και –για πολλούς– έναν μικρό αναστοχασμό γύρω από την πολιτισμική μας ταυτότητα.
Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες, τραγουδώντας το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» στα ελληνικά. Με άψογη προφορά και εντυπωσιακή προσήλωση στη μελωδία και στους στίχους, οι φοιτητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που άγγιξε χιλιάδες χρήστες στα ελληνικά social media.
Πίσω από την εικόνα αυτή βρίσκεται ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικου Σπανάκης, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα, δίπλα στους φοιτητές του. Με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, ο κ. Σπανάκης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.
Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες, τραγουδώντας το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» στα ελληνικά. Με άψογη προφορά και εντυπωσιακή προσήλωση στη μελωδία και στους στίχους, οι φοιτητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που άγγιξε χιλιάδες χρήστες στα ελληνικά social media.
Πίσω από την εικόνα αυτή βρίσκεται ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικου Σπανάκης, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα, δίπλα στους φοιτητές του. Με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, ο κ. Σπανάκης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Δείτε βίντεο: Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο για ερώτηση αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων - «Θυμίζει χωροφύλακα, δεν την αποδέχομαι»
Το protothema μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά με την περιπολία του ελληνικού FBI - Η στιγμή των εφόδων
Άγνωστες ιστορίες της Βουγιουκλάκη, της Καρέζη και άλλων αστέρων - Οι διηγήσεις του γυναικολόγου των διασήμων Νίκου Παπανικολάου
Δείτε βίντεο: Η Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο για ερώτηση αν είναι υπέρ ή κατά των μπλόκων - «Θυμίζει χωροφύλακα, δεν την αποδέχομαι»
Το protothema μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά με την περιπολία του ελληνικού FBI - Η στιγμή των εφόδων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα