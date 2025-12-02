Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» - Ο Κρητικός καθηγητής που είναι πίσω από το εγχείρημα
TikTok Πεκίνο Κίνα

Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» - Ο Κρητικός καθηγητής που είναι πίσω από το εγχείρημα

Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες

Κινέζοι φοιτητές τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» - Ο Κρητικός καθηγητής που είναι πίσω από το εγχείρημα
Ένα βίντεο στο TikTok κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να κερδίσει το ελληνικό κοινό, προκαλώντας συγκίνηση, θαυμασμό και –για πολλούς– έναν μικρό αναστοχασμό γύρω από την πολιτισμική μας ταυτότητα.

Στο βίντεο εμφανίζονται φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου να καλωσορίζουν Έλληνες επισκέπτες, τραγουδώντας το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» στα ελληνικά. Με άψογη προφορά και εντυπωσιακή προσήλωση στη μελωδία και στους στίχους, οι φοιτητές κατάφεραν να δημιουργήσουν μια στιγμή που άγγιξε χιλιάδες χρήστες στα ελληνικά social media.

Πίσω από την εικόνα αυτή βρίσκεται ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικου Σπανάκης, ο οποίος διακρίνεται στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα, δίπλα στους φοιτητές του. Με καταγωγή από την Άνω Βιάννο, ο κ. Σπανάκης διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα σημαντικότερα ιδρύματα της Κίνας στον χώρο της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας.



