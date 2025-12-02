Τροχαίο στην Πειραιώς: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα, τρεις τραυματίες
Τροχαίο Πειραιώς

Το τροχαίο έγινε όταν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου έσπασε εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει σε κολώνα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Πειραιώς, το μεσημέρι της Τρίτης, όταν το λάστιχο ενός αυτοκινήτου έσπασε εν κινήσει, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και να προσκρούσει σε κολώνα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Από το συμβάν τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

