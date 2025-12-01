Πάργα: Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος
ΕΛΛΑΔΑ
Πάργα Εξαφάνιση Ψαράς Λιμενικό Σώμα Θάλασσα Βάρκα

Πάργα: Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/12) για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος της Πάργας.

Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.

Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του ΛΣ και τρία αλιευτικά.

