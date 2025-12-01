Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Πάργα: Αγνοείται ψαράς στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος
Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (1/12) για τον εντοπισμό 62χρονου ψαρά, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Λύχνος της Πάργας.
Σύμφωνα με συγγενικό του πρόσωπο, με το οποίο ψάρευαν μαζί, ο 62χρονος γλίστρησε από τη βάρκα, έπεσε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε. Ο ψαράς δεν έδωσε σημεία ζωής για περισσότερο από μία ώρα και αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό.
Στην περιοχή της έρευνας βρίσκονται σκάφος του ΛΣ και τρία αλιευτικά.
