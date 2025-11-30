Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στη Χάλκη - Ήταν χωρίς ρεύμα επειδή πλωτός γερανός έκοψε τα καλώδια
Το Λιμενικό συνέλαβε τον κυβερνήτη του γερανού
Το νησί της Χάλκης έμεινε για περίπου 24 ώρες χωρίς ρεύμα, όταν πλωτός γερανός έκοψε τα υποθαλάσσια καλώδια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην θαλάσσια περιοχή Κάνια, όταν κατά τη διαδικασία άπαρσης της άγκυρας πλωτού γερανού, με σκοπό τον απόπλου του, έκοψε τα καλώδια, βυθίζοντας το νησί στο σκοτάδι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Μηχανήματα έργου και γεννήτρια μεταφέρθηκαν από τη Ρόδο, συνοδεία τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ το πρωί της Κυριακής (30/11). Η βλάβη στη Χάλκη αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Κυριακής, κατά τις ίδιες πηγές.
«Αυτή την περίοδο στο νησί δεν μένει πολύς κόσμος, μάλιστα κάποιες επιχειρήσεις που είναι ανοιχτές, έχουν γεννήτριες. Οι ελάχιστοι κάτοικοι όμως έμειναν στο σκοτάδι, αφού έπρεπε να έρθουν μηχανήματα και συνεργεία από τη Ρόδο» δήλωσε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης.
Σημειώνεται ότι από την Λιμενική Αρχή της Χάλκης, που διενεργεί και προανάκριση, συνελήφθη ο κυβερνήτης του γερανού, για παράβαση του άρθρου 273 Π.Κ. (Κοινώς επικίνδυνη βλάβη).
