Άνοιξε η ιστορική Πύλη του Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο για μία ημέρα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

ΕΛΛΑΔΑ
Η ιστορική Πύλη Αγίου Γεωργίου στο ΗράκλειοΚρήτης, άνοιξε σήμερα για το κοινό μετά από πολλά χρόνια.

Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, κάτοικοι και επισκέπτες πέρασαν μέσα από το ενετικό μνημείο που συνδέει την Πλατεία Ελευθερίας με τη Λεωφόρο Ικάρου, ζωντανεύοντας έναν ξεχωριστό διάδρομο στο κέντρο της πόλης.

Το άνοιγμα είναι προσωρινό και αφορά αποκλειστικά τη σημερινή ημέρα, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Πύλης θα συνεχιστούν, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ανοιχτή ξανά η ιστορική Πύλη Αγίου Γεωργίου για μία μοναδική ημέρα

Η εικόνα της ανοιχτής Πύλης χάρισε στο Ηράκλειο μια σπάνια στιγμή επιστροφής στο παρελθόν και ταυτόχρονα ένα όμορφο καλωσόρισμα στη φετινή γιορτινή περίοδο.

