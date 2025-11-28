Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Άνοιξε η ιστορική Πύλη του Αγίου Γεωργίου στο Ηράκλειο για μία ημέρα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Πύλη άνοιξε μετά από πολλά χρόνια και έκλεισε ξανά για να συνεχιστούν οι εργασίες συντήρησης
Η ιστορική Πύλη Αγίου Γεωργίου στο ΗράκλειοΚρήτης, άνοιξε σήμερα για το κοινό μετά από πολλά χρόνια.
Από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, κάτοικοι και επισκέπτες πέρασαν μέσα από το ενετικό μνημείο που συνδέει την Πλατεία Ελευθερίας με τη Λεωφόρο Ικάρου, ζωντανεύοντας έναν ξεχωριστό διάδρομο στο κέντρο της πόλης.
Το άνοιγμα είναι προσωρινό και αφορά αποκλειστικά τη σημερινή ημέρα, καθώς οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της Πύλης θα συνεχιστούν, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Η εικόνα της ανοιχτής Πύλης χάρισε στο Ηράκλειο μια σπάνια στιγμή επιστροφής στο παρελθόν και ταυτόχρονα ένα όμορφο καλωσόρισμα στη φετινή γιορτινή περίοδο.
