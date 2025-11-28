Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.
Αγριογούρουνο έκανε βόλτες σε δρόμο στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο
Οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του το άγριο ζώο και δημοσίευσε βίντεο στο TikTok
Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης στο TikTok, το άγριο ζώο κόβει βόλτες σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στρίβει.
«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης.
