ΕΛΛΑΔΑ
Αγριογούρουνο έκανε βόλτες σε δρόμο στο Περιστέρι - Δείτε βίντεο

Οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του το άγριο ζώο και δημοσίευσε βίντεο στο TikTok

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (28/11) στο Περιστέρι, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου συνάντησε μπροστά του ένα αγριογούρουνο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε ο χρήστης στο TikTok, το άγριο ζώο κόβει βόλτες σε δρόμο της περιοχής και στη συνέχεια ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στρίβει.

«Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», έγραψε χαρακτηριστικά  ο χρήστης.

