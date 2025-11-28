Μετέφεραν σε καρότσα τον κόσμο για τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο - «Φούσκωσε» ο Κηφισός λόγω της κακοκαιρίας
Μετέφεραν σε καρότσα τον κόσμο για τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο - «Φούσκωσε» ο Κηφισός λόγω της κακοκαιρίας

Δείτε το βίντεο - Πολίτες μίλησαν για  «κακά χάλια με βουλωμένους υπονόμους»

Δύσκολες καταστάσεις βιώνουν αρκετοί πολίτες της Αττικής λόγω των καταιγίδων που σημειώνονται καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να σφυροκοπά και την πρωτεύουσα.

Ενδεικτικές οι εικόνες έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο όπου επιστρατεύτηκε μέχρι και... αγροτικό για να περάσουν οι πολίτες τον δρόμο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, πολίτες ανέβηκαν στην καρότσα του οχήματος του δήμου για να διασχίσουν τον δρόμο που είχε πλημμυρίσει από νερό με άλλους να μιλούν για «μοναδική εμπειρία» και άλλους «για κακά χάλια με βουλωμένους υπονόμους».



Την ίδια ώρα εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν και στον Κηφισό που «φούσκωσε» από το νερό που πέφτει από το βράδυ της Πέμπτης στην Αττική.

Δείτε βίντεο από τον Κηφισό στο ύψος της λαχαναγοράς του Ρέντη:


