Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες
Η κακοκαιρία Adel έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές - Ο μύλος βρίσκεται στην περιοχή Κοδέλες
Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο χωριό Άγναντα, στα Τζουμέρκα. Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε εκ νέου έντονα φαινόμενα στην περιοχή όπου είχαν σημειωθεί βροχοπτώσεις και την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις.
Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Άγναντα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων κινδυνεύει με κατάρρευση. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.
Δείτε φωτογραφίες από το epiruspost.gr:
«Στον αέρα» σπίτια στα ΤζουμέρκαΗ κατολίσθηση στα Τζουμέρκα είναι σε αγροτεμάχια και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες στα Άγναντα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.
