ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους - Μεγάλο μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, κέντρο και Αττική Οδό - Κανονικά η κυκλοφορία στην οδό Πειραιώς

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τζουμέρκα Κακοκαιρία Κατολισθήσεις

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες

Η κακοκαιρία Adel έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές - Ο μύλος βρίσκεται στην περιοχή Κοδέλες

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μεγάλες είναι οι καταστροφές στο χωριό Άγναντα, στα Τζουμέρκα. Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε εκ νέου έντονα φαινόμενα στην περιοχή όπου είχαν σημειωθεί βροχοπτώσεις και την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε τουλάχιστον έξι επικίνδυνα σημεία στα Τζουμέρκα, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα Άγναντα. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ο μύλος στην περιοχή «Κοδέλες» των Αγνάντων κινδυνεύει με κατάρρευση. Πρόκειται για χαρακτηρισμένο νεότερο μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού το οποίο δεν άφησε ανέγγιχτο η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Δείτε φωτογραφίες από το epiruspost.gr: 

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες
Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες

«Στον αέρα» σπίτια στα Τζουμέρκα

Η κατολίσθηση στα Τζουμέρκα είναι σε αγροτεμάχια και σε απόσταση 50 περίπου μέτρων από κατοικίες στα Άγναντα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέρρευσε ένα μεγάλο τοιχίο σε ακάλυπτο χώρο, ανάμεσα σε ξενοδοχείο και σπίτια χωρίς να προκληθούν ζημιές.

Κινδυνεύει με κατάρρευση ο μύλος των Αγνάντων μετά τις κατολισθήσεις - Δείτε φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη

Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate

2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Πώς να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον επιχείλιο έρπη και να χαμογελάσετε ξανά

Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα  και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης