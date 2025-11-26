Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε 37χρονος που έστειλε απειλητικό email στον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών
Ο δήμαρχος υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων καθώς οι απειλές ήταν προσωπικές και αφορούσαν τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα
Απειλές κατά της ζωής του δέχθηκε μέσω διαδικτύου ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης.
Μετά το απειλητικό μήνυμα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε ο δήμαρχος στην θεσμική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων καθώς οι απειλές ήταν προσωπικές και αφορούσαν τη ζωή και τη σωματική του ακεραιότητα.
Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος και οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος κατάφεραν να ταυτοποιήσουν έναν 37χρονο ημεδαπό.
Συγκεκριμένα, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή – διαδικτυακή έρευνα, καθώς και σε συνεργασία με την εταιρεία – πάροχο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, ταυτοποιήθηκε ο 37χρονος, ως χρήστης και διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο εστάλη το απειλητικό μήνυμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος είναι κάτοικος στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, για απειλή μέσω ηλεκτρονικού μέσου, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
