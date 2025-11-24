Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Σύνταγμα: Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Νίκης - Κλειστός ο δρόμος από Μητροπόλεως έως Ερμού
Σύνταγμα: Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ στη Νίκης - Κλειστός ο δρόμος από Μητροπόλεως έως Ερμού
Στο σημείο γίνονται εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία
Κλειστή είναι την τελευταία ώρα η οδός Νίκης στο Σύνταγμα λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠκαι διαρροής υδάτων.
Το τμήμα που είναι κλειστό ξεκινά από τη Μητροπόλεως και φτάνει στη Ερμού.
Στο σημείο γίνονται εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία.
Δείτε το βίντεο:
