Γρηγόρης Βαλτινός: Θεατρική επιστροφή με τη συγκλονιστική αληθινή ιστορία «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι»
Πού και πότε θα γίνει η πρεμιέρα της παράστασης
Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση είναι το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, που θα φιλοξενείται από τις 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ιλίσια – Βολανάκης, σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού, με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Γιάννη Σαρακατσάνη.
Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη αληθινή ιστορία που φέρνει στο φως τη συγκινητική σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του γνωρίζοντας πως η ζωή του πλησιάζει στο τέλος. Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, σε μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία.
Η παράσταση είχε ανέβει το 2019, ενθουσιάζοντας κοινό και κριτικούς, η πανδημία όμως διέκοψε την πορεία του, η οποία συνεχίζεται μια πενταετία αργότερα.
Ηµέρες και ώρες παραστάσεων:
Τετάρτη στις 19:00
Πέμπτη στις 20:00
Παρασκευή στις 21:00,
Σάββατο στις 21:00
Κυριακή στις 18:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
