Απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί από τις έντονες βροχοπτώσειες στη Φιλιππιάδα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Άλογο Άπεγκλωβισμός Φιλιππιάδα Βροχοπτώσεις

Απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί από τις έντονες βροχοπτώσειες στη Φιλιππιάδα - Δείτε βίντεο

Το άλογο είχε παγιδευτεί στα νερά στις φερτές ύλες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή χθες

Απεγκλώβισαν άλογο που είχε παγιδευτεί από τις έντονες βροχοπτώσειες στη Φιλιππιάδα - Δείτε βίντεο
10 ΣΧΟΛΙΑ
Επιχείρηση απεγκλωβισμού αλόγου που είχε παγιδευτεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) στη Φιλιππιάδα.  

Το άλογο είχε παγιδευτεί στα νερά στις φερτές ύλες λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή χθες.

Στο βίντεο φαίνονται τα μέλη της Λέσχης Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας να εντοπίζουν το παγιδευμένο ζώο και στη συνέχεια να το δένουν με ένα σχοινί προκειμένου να το απελευθερώσουν.

Δείτε τη στιγμή της διάσωσης του αλόγου:



Ειδήσεις σήμερα:

Νεαρός δηλητηριάστηκε από σούσι στη Θεσσαλονίκη – Μολύνθηκε από το παράσιτο «ανισάκις»

«Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο» - Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι με το σχέδιο για την Ουκρανία που προβλέπει χρήση των ρωσικών assets από τις ΗΠΑ

Έξαλλοι οι Τούρκοι για το πανό της Παρτιζάν στον αγώνα με τη Φενέρ - Έδειξαν Σέρβο ιππότη να σκοτώνει τον Σουλτάνο Μουράτ Α’

10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης