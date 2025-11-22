Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών
Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών
Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία
Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πάνο Μαρινόπουλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.
Ο Πάνος Μαρινόπουλος ήταν μέλος της ιστορικής οικογένειας με επιχειρηματική δράση στο λιανεμπόριο και τη φαρμακοβιομηχανία και είχε αναλάβει ενεργό ρόλο στην επέκταση του ομώνυμου ομίλου σε νέες δραστηριότητες, έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες.
Η αιτία θανάτου αποδόθηκε σε ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, μία μορφή επίκτητης εγκεφαλικής βλάβης που προκαλείται από ολική έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.
Ο εκλιπών είχε κάνει τρεις γάμους, ο πρώτος με την Όλγα Γουλανδρή με την οποία είχε αποκτήσει έναν γιο τον Γιάννη. Ο δεύτερος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ τελευταία του σύζυγος ήταν η Έλενα Νάκου Μαρινοπούλου.
