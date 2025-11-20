Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών
Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος σε ηλικία 74 ετών
Ηταν μέλος της ιστορικής οικογένειας με επιχειρηματική δράση στη φαρμακοβιομηχανία και το λιανεμπόριο τροφίμων
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, γνωστός στην κοσμική Αθήνα και στον επιχειρηματικό κόσμο ως «Πανάρας», μέλος της ιστορικής οικογένειας που σφράγισε για δεκαετίες το ελληνικό λιανεμπόριο. Η αιτία θανάτου αποδίδεται σε ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, μία μορφή επίκτητης εγκεφαλικής βλάβης που προκαλείται από ολική έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο.
Απόγονος της οικογένειας που ξεκίνησε την επιχειρηματική της δράση το 1893 με ένα φαρμακείο στην Αθήνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη φαρμακοβιομηχανία μέσα από τη ΦΑΜΑΡ και στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων μέσω της Μαρινόπουλος Α.Ε., ο Πάνος Μαρινόπουλος υπήρξε μέρος της γενιάς που ανέλαβε ενεργό ρόλο στη διεύρυνση του ομίλου σε νέες δραστηριότητες και διεθνείς συνέργειες. Διετέλεσε μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες της οικογένειας, ενώ η δημόσια του παρουσία συνδύαζε τον επιχειρηματικό του ρόλο με έντονη κοινωνική δραστηριότητα.
Ο εκλιπών είχε κάνει τρεις γάμους, ο πρώτος με την Όλγα Γουλανδρή με την οποία είχε αποκτήσει έναν γιο τον Γιάννη. Ο δεύτερος με την Ιωάννα Μαρινόπουλου με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ενώ τελευταία του σύζυγος ήταν η Έλενα Νάκου Μαρινοπούλου.
Η οικογένεια Μαρινόπουλου υπήρξε για δεκαετίες ισχυρή οικονομική δύναμη, με την εταιρεία σούπερ μάρκετ «Μαρινόπουλος» να φτάνει να λειτουργεί εκατοντάδες καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και να αποτελεί συνώνυμο της ίδιας της έννοιας του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η κατάρρευση του ομίλου στα μέσα της δεκαετίας του 2010, οι οικονομικές πιέσεις, οι ανεπίλυτες υποχρεώσεις και τελικά η μεταβίβαση του δικτύου στον Σκλαβενίτη το 2017 αποτέλεσαν σημείο καμπής για την ελληνική αγορά τροφίμων και σηματοδότησαν το τέλος εποχής για μία από τις πιο ηχηρές «ελληνικές μεγαλοαστικές δυναστείες».
Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες επεκτείνονταν όμως και στην αγορά του καφέ αλλά και της μόδας καθώς η οικογένεια Μαρινόπουλου ήταν αυτή που τη δεκαετία του ‘90 στην Ελλάδα τα Starbucks, έχοντας το master franchise, αλλά και την αλυσίδα των βρετανικών πολυκαταστημάτων Marks & Spencer μέσω κοινοπραξίας με τον πολυεθνικό όμιλο.
Όλα αυτά είχαν καταστήσει την οικογένεια Μαρινοπούλου τη δεκαετία του 2000 την μεγαλύτερη και πλέον προβεβλημένη επιχειρηματική οικογένεια.
Η εικόνα όμως θα αλλάξει δραματικά μετά το ξέσπασμα της βαθιάς κρίσης στη χώρας με το “κανόνι” της Αφοί Μαρινόπουλος να θεωρείται το μεγαλύτερο στα ελληνικά επιχειρηματικά χρονικά.
Ο Πάνος Μαρινόπουλος είχε ήδη αποσυρθεί από τον ενεργό ρόλο στα επιχειρηματικά κατά τα τελευταία χρόνια πριν την κρίσιμη περίοδο της κατάρρευσης, παραμένοντας όμως παρών σε θεσμικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Για τους ανθρώπους που τον γνώρισαν, υπήρξε μια έντονη προσωπικότητα, με δημόσια παρουσία που ξεπερνούσε τα στενά όρια της οικογένειας και άφηνε αποτύπωμα τόσο σε επιχειρηματικά όσο και σε πολιτιστικά και κοινωνικά δίκτυα.
Ο θάνατός του προσθέτει ακόμη μια σελίδα σε μια μακρόχρονη επιχειρηματική ιστορία που σημάδεψε τη σύγχρονη Ελλάδα – από την εποχή όπου το όνομα «Μαρινόπουλος» κυριαρχούσε στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ, μέχρι τη θεαματική πτώση που άλλαξε τον χάρτη του λιανεμπορίου και άφησε πίσω της συζητήσεις για λάθος επιλογές, υπερβολική ανάπτυξη, εταιρική διακυβέρνηση και το τέλος μιας οικονομικής εποχής.
