Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 8 ετών για εικονικά έργα και προσλήψεις στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης

Σε συνολική κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε οο οποίος κρίθηκε ένοχος για απιστία και ψευδή βεβαίωση, πράξεις που συνδέονται με εικονικά έργα επί των ημερών του στην άλλοτεγια τα οποία φαίνεται να προσλήφθηκαν συνολικά 81 άτομα με συμβάσεις μίσθωσης έργου, που όμως απασχολήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και ουδεμία σχέση είχαν με τα συγκεκριμένα έργα.Η υπόθεση αφορά το διάστημα 2007-2010 με τη ζημιά να προσδιορίζεται σε 1,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στον 78 ετών, σήμερα, πρώην νομάρχη, βουλευτή και περιφερειάρχη, αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.Σύμφωνα με την απόφαση τουλόγω της ηλικίας του, η ποινή εκτίεται κατ' οίκον. Ωστόσο, με την ίδια απόφαση δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής μέχρι το Εφετείο. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένει ελεύθερος μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ