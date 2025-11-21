Μητέρα Τσιτσιπά για τη Lotus που έτρεχε με 210 χλμ: Ο Στέφανος κάνει διακοπές στην Αφρική, μάλλον θα οδηγούσε άλλος τότε
Εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό
Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά τοποθετήθηκε δημόσια για το ζήτημα που έχει προκύψει με την κλήση της Τροχαίας, μετά την καταγραφή αυτοκινήτου που ανήκει στον τενίστα να κινείται με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό.
Η Γιουλία Σαλνίκοβα εξήγησε ότι ο γιος της βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Αφρική για διακοπές και δεν έχει καν ενημερωθεί για τον θόρυβο που έχει προκαλέσει το περιστατικό. Όταν ωστόσο πληροφορήθηκε ότι η παράβαση σημειώθηκε πριν από περίπου δύο μήνες, ανέφερε στον Alpha πως «μάλλον οδηγούσε άλλος τότε».
Η ίδια πρόσθεσε: «Τώρα ο Στέφανος είναι Αφρική, κάνει διακοπές. Ήταν τότε στην Ελλάδα; Μάλλον θα οδηγούσε άλλος. Ο Στέφανος είναι μακριά τώρα. Προετοιμασία θα κάνει Δεκέμβριο στο Τατόι και μετά θα πάει προς Αυστραλία σιγά σιγά (σ.σ.: Australian Open). Στο αυτοκίνητο έχει προτίμηση στην Aston Martin από μικρή ηλικία. Του αρέσουν και τα ηλεκτρικά τα Tesla και μας έκανε δώρο από ένα σε εμένα και στον σύζυγό μου».
«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί» δήλωσε στο tennisnews ο συνήγορός του.
Το συμβάν καταγράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στην Αττική Οδό, όταν κάμερα εντόπισε τη Lotus που ανήκει στον Τσιτσιπά να κινείται με 210 χλμ./ώρα.
«Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς» λέει ο δικηγόρος του τενίσταΟ Θανάσης Παπαθανασίου ξεκαθάρισε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν ήταν ο οδηγός του οχήματος την ώρα της παράβασης, αλλά άλλο άτομο στο οποίο είχε παραχωρήσει το αυτοκίνητο – κάτι που, όπως είπε, συμβαίνει συχνά, ενώ ο ίδιος ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα έχει ήδη τακτοποιηθεί.
