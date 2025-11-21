Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους έπειτα από απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αφέθηκε, σύμφωνα με το Creta24, ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού στο σπίτι της οικογένειαςΤο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες προκειμένου να αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του νεαρού μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας στο θέμα της προφυλάκισης του, αποφάσισε, όπως αναφέρει το, την καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψουςΥπενθυμίζεται ότι ο νεαρός εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω των διαφωνιών για την προφυλάκισή του.Ο 23χρονος ισχυρίζεται πως το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, οπότε και τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, βρισκόταν σε γάμο, από όπου ήταν τραβηγμένο και το βίντεο που προσκόμισε στη διάρκεια της απολογίας του για να αντικρούσει τις κατηγορίες.