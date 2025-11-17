Βορίζια: Φωτογραφίες που τον δείχνουν σε γάμο την ώρα που μπήκε η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων προσκόμισε ο 23χρονος
Βορίζια: Φωτογραφίες που τον δείχνουν σε γάμο την ώρα που μπήκε η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων προσκόμισε ο 23χρονος
Ο 23χρονος, μέλος της οικογένειας Καργάκη, βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο για την προφυλάκισή του ή μη - Διαφώνησαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, αρνείται κάθε εμπλοκή ο ίδιος
Χάρη σε φωτογραφίες που προσκόμισε στον Εισαγγελέα ο δικηγόρος του, αφέθηκε ελεύθερος ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια η οποία πυροδότησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου. Ο 23χρονος, που αρνείται κάθε εμπλοκή με την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό έως ότου αποφανθεί για την προφυλάκισή του ή μη το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, μετά τη διαφωνία ανάμεσα στον εισαγγελέα και την ανακρίτρια για την ποινική του μεταχείριση.
Φωτογραφία από γάμο
To patris.gr δημοσίευσε τη σχετική φωτογραφία, όπου φαίνεται ο 23χρονος να είναι καλεσμένος σε γάμο και μάλιστα να περιμένει στη σειρά με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους για να χαιρετίσει τη νύφη και τον γαμπρό.
Έτσι, προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Πρέπει να σημειωθεί πάντως, ότι αστυνομικές πηγές υποστήριζαν ότι ο 23χρονος συνελήφθη καθώς είχε καταγραφεί σε βίντεο να βρίσκεται κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε και εξερράγη η βόμβα.
«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση»
Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών», η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.
«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» υποστήριξε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.
