Κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση με τις Google, Amazon, Meta, Uber και eBay για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο ο Δημήτρης Τσιόδρας
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη
Kεντρικός ομιλητής σε χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (CCIA Europe) για την προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο ήταν ο Δημήτρης Τσιόδρας.
Στην εκδήλωση μετείχαν εκπρόσωποι πολύ μεγάλων εταιρειών όπως Google, Amazon, Booking, Meta, Uber, Paramount, L’Oreal, Mozilla και eBay, οργανώσεων όπως Euroconsumers, European Tech Alliance, EuroCommerce, Center for Information Policy Leadership και εκπρόσωπος από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η επικείμενη Πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (Digital Fairness Act), η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στα τέλη του 2026 με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων πρακτικών στο διαδίκτυο και η διασφάλιση ενός ασφαλέστερου ψηφιακού περιβάλλοντος για τα παιδιά μέσω της αντιμετώπισης του ψηφιακού εθισμού.
Στην παρέμβασή του ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ σημείωσε ότι το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές απέναντι στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, μειώνοντας παράλληλα το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας χώρο για περισσότερη καινοτομία και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Κατέληξε δε υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης πρακτικών όπως η εκμετάλλευση της ευαλωτότητας συγκεκριμένων καταναλωτών με στόχο την άσκηση πίεσης για την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.
