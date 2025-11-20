Τέσσερις νεκροί από κορωνοϊό και 162 νέες εισαγωγές - Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI η θετικότητα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.