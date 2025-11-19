Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ για το αυτοκίνητο που είχε νοικιαστεί από τον Πετσίτη - Το όχημα είχε χρησιμοποιηθεί από τους εκτελεστές του Λάλα σε απόπειρα δολοφονίας