Με αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο πρώην εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του Λάλα
Γιάννης Λάλας Μανώλης Πετσίτης

Με αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο πρώην εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του Λάλα

Οι δράστες της εν ψυχρώ δολοφονίας του Λάλα, χρησιμοποίησαν αυτοκίνητο μισθωμένο από τον Πετσίτη στην απόπειρα δολοφονίας 34χρονου στο Παγκράτι τον Σεπτέμβριο

Με αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει ο πρώην εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, Μανώλης Πετσίτης, κινήθηκαν οι εκτελεστές του Λάλα
Ο  Μανώλης Πετσίτης, άλλοτε εξ απορρήτων του Νίκου Παππά, είχε μισθώσει την πολυτελή BMW, με την οποία οι πληρωμένοι εκτελεστές του Γιάννη Λάλα είχαν πάει στο Παγκράτι τον περασμένο Σεπτέμβριο και αποπειράθηκαν να σκοτώσουν  έναν 34χρονο,  ο οποίος στο παρελθόν είχε εργασθεί σε εταιρεία του Λάλα. 

Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα οι εκτελεστές του Λάλα είναι οι ίδιοι που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν και τον 34χρονο. Στο Παγκράτι μετέβησαν με την BMW, που όπως προέκυψε είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ο Μανώλης Πετσίτης. 

Ο Μανώλης Πετσίτης, που ήταν συμμαθητής του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αναλάβει ρόλο «ειδικού συμβούλου» και έφερνε εις πέρας ειδικές αποστολές την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συχνά, τότε, έδινε το παρών στο Μαξίμου.  Ο ίδιος λειτουργούσε ως «μεσάζων»  ενώ εμφανιζόταν και ως φορολογικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα για Κύπριους δικηγόρους.

Ακόμη, φαίνεται να είχε κι ένα σύνθετο δίκτυο επαφών μέχρι και με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ των οποίων και ο δολοφονηθείς πρώην αστυνομικός Σπ. Παπαχρήστου, καθώς το τηλέφωνο του Μανώλη Πετσίτη είχε βρεθεί στην  ατζέντα του πρώην ενστόλου.

