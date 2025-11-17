Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν αρκούδα
ΕΛΛΑΔΑ
Δράμα Αρκούδα Δολοφονία

Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν αρκούδα

Για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις Αρχές, για τον εντοπισμό των δραστών

Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν και αποκεφάλισαν αρκούδα
47 ΣΧΟΛΙΑ
Μία αρκούδα νεκρή από πυροβόλο όπλο, που στη συνέχεια αποκεφάλισαν, εντόπισε υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας σε ορεινή περιοχή του Λιβαδερού Δράμας.

Άμεσα ενημερώθηκαν το Δασαρχείο, η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα στην περιοχή.

Για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία και έχει ξεκινήσει προανάκριση από τις Αρχές, για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως προέκυψε από τη νεκροψία που διενεργήθηκε, το ζώο φέρει δύο τραύματα από σφαίρες πυροβόλου όπλου: ένα στη ράχη και ένα στον μηρό. Σύμφωνα με τη νεκροψία, οι δράστες, αφού σκότωσαν τη νεαρή αρσενική αρκούδα, στη συνέχεια την αποκεφάλισαν.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΦΥΠΕΚΑ και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας αποτελούν εγκληματικές πράξεις, οι οποίες διώκονται ποινικά. Η αρκούδα στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από τον Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές ενόψει της πορείας του Πολυτεχνείου - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα, κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Ντετέκτιβ αποκαλύπτει τα πέντε επαγγέλματα που κάνουν οι... άπιστοι

Μακρόν και Ζελένσκι υπέγραψαν για την προμήθεια περίπου 100 Rafale στην Ουκρανία
47 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα εποχή συνδεσιμότητας με γρήγορες ταχύτητες σε όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας από την COSMOTE TELEKOM

Γρήγορο ίντερνετ έως 300Mbps σε σχεδόν 600 σχολικές μονάδες με πάνω από 19.500 μαθητές

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης