Βορίζια: Στα Δικαστήρια ο 23χρονος για την έκρηξη στο σπίτι - «Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση» λέει η μητέρα του

Στομετήχθη, λίγο πριν τις 11.00 το πρωί, για να απολογηθεί, ο 23χρονος, ανιψιός του νεκρού της μίας εκ των δύο οικογενειών τωνπου εμπλέκονται στα τραγικά γεγονότα στο χωριό, με τον νεαρό να κατηγορείται ότι συμμετείχε στην τοποθέτηση του μηχανισμού που «πυροδότησε» τις αλυσιδωτές εξελίξεις με τους δύο νεκρούς και τραυματίες.Στα Δικαστήρια βρίσκονται η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου που αγωνιούν για την τύχη του, ενώ στο γραφείο της Ανακρίτριας βρίσκονται οι δικηγόροι του 23χρονου, Θεονύμφη Μπέρκη και Απόστολος Λύτρας.«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου», ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου. «Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι αρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη. «Περιμένω από την Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.Ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στο ertnews.gr, επισήμανε ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται. Ο ίδιος τονίζει πως υπάρχει ένα κεντρικό σημείο προβληματισμού: έξι όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν, ενώ έχουν συλληφθεί μόνο πέντε άτομα. Όπως αναφέρει, αυτό υποδηλώνει ότι πιθανότατα θα υπάρξουν και νέες συλλήψεις.Για τον 23χρονο υπογραμμίζει ότι το μόνο στοιχείο εναντίον του είναι ένα βίντεο, στο οποίο φαίνεται να περνά από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. «Είναι ο μοναδικός δρόμος προς το σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι απολύτως φυσιολογικό να περνά από το σημείο αυτό και πως ο νεαρός «δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πράξη».Οι έρευνες συνεχίζονται για την υπόθεση με τις αρχές να εκτιμούν ότι τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή έχουν απομακρυνθεί από πρόσωπα που μετέφεραν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία της περιοχής.Στα εγκληματολογικά εργαστήρια συνεχίζεται η εξέταση των εκατοντάδων καλύκων από το «πεδίο μάχης» στα Βορίζια, ενώ η Αστυνομία θεωρεί ότι οι βασικοί πρωταγωνιστές του αιματηρού επεισοδίου έχουν ήδη συλληφθεί. Παραμένει ωστόσο σε εκκρεμότητα η ταυτοποίηση του δεύτερου ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας και ο φερόμενος ηθικός αυτουργός. Καταθέσεις που έχουν περιέλθει στην Αστυνομία κάνουν λόγο για άτομο γνωστό ως «κατασκευαστή εκρηκτικών μηχανισμών».Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι των δύο πλευρών απευθύνουν έκκληση προς τους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τα σημεία όπου έχουν κρυφτεί ή απορριφθεί τα όπλα, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες με σαφήνεια.