Χρυσοχοΐδης: Έχουν συλληφθεί 1.500 μέλη της Greek Mafia - «Θα χτυπήσουμε στην καρδιά» για τις τηλεφωνικές απάτες
«Μέσα στις επόμενες ημέρες οι νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή. Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη
Τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το νέο καθεστώς οπλοκατοχής αναμένεται ότι θα ανακοινώσει στην Κρήτη, μέσα στις επόμενες ημέρες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
«Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤNews για το μακελειό στα Βορίζια και εξήγησε ότι στο στόχαστρο βρίσκονται δυσπρόσιτες περιοχές του Ψηλορείτη όπου επικρατούν, όπως είπε, παραβατικές αντιλήψεις. Στο πλαίσιο των μέτρων, δημιουργούνται ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.
«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως απλή νοοτροπία. Από τις “μπαλωθιές»” μέχρι τον τρόπο που επιλέγουν ορισμένοι να λύνουν τις διαφορές τους», είπε.
Σχολιάζοντας την αρχική αντίδραση της αστυνομίας στο περιστατικό στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες».
Όπως είπε, «αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε την αντίληψη της πρόληψης και της αλλαγής νοοτροπίας. Πρέπει να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με τα χρήματα και τα όπλα τους επιβάλλουν τα συμφέροντά τους και αυτό θα το ξεριζώσουμε».
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών «προέρχεται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως για παράδειγμα από ομάδες Ρομά». Η αστυνομία έχει θέσει στο στόχαστρό της συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις, όπως αυτή στο Ζευγολατιό Κορινθίας.
«Θα χτυπήσουμε ακριβώς στην καρδιά», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως είναι αναγκαία η ενημέρωση των πολιτών.
Σχολιάζοντας τις πρόσφατες καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, ο υπουργός διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό μπροστά στο μνημείο; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να μας δείξουν ότι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια τον νόμο;».
«Ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορεί να προλαβαίνει η Αστυνομία τις βεντέτες»
Για τις τηλεφωνικές απάτες
Πρώτες καταδίκες για τον νέο νόμο στον Άγνωστο Στρατιώτη
Ακόμα ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», σχετικά με την επερχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».
Συλλήψεις για την Greek Mafia
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της λεγόμενης Greek Mafia, λέγοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».
Όπως ανέφερε, η αρμόδια νέα υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί.
«Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», σημείωσε.
Αστυνομική παρουσία σε οικισμούς Ρομά
Για το ζήτημα της αστυνόμευσης σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα».
Όπως ενημέρωσε, στην Αττική ξεκίνησε χθες η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», τόνισε.
