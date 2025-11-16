Χρυσοχοΐδης: Έχουν συλληφθεί 1.500 μέλη της Greek Mafia - «Θα χτυπήσουμε στην καρδιά» για τις τηλεφωνικές απάτες

Συλλήψεις για την Greek Mafia

Αστυνομική παρουσία σε οικισμούς Ρομά

Ακόμα ζήτησε «να επικρατήσει η λογική», σχετικά με την επερχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου, σημειώνοντας ότι «δεν είναι γιορτή για να καταστρέφουν».Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της λεγόμενηςλέγοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας».Όπως ανέφερε, η αρμόδια νέα υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων 550 έχουν προφυλακιστεί.«Φόνοι δύο δεκαετιών που ήταν ανεξιχνίαστοι, τώρα έχουν εξιχνιαστεί. Εξολοθρεύονται και νέες γενιές εκτελεστών», σημείωσε.Για το ζήτημα της αστυνόμευσης σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, τόνισε ότι «το πρώτο βήμα είναι η παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι δεν υπάρχουν άβατα».Όπως ενημέρωσε, στην Αττική ξεκίνησε χθες η εφαρμογή του μέτρου, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές τηςόπλα, πυροβολισμοί, ακόμα και αυτοί που κυκλοφορούν με μικρά αυτοκίνητα που μετατρέπουν σε κλαμπ και διαταράσσουν τους πολίτες, όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», τόνισε.