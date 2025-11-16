Ένα σύστημα παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα που συνδυάζει ευκολία στη χρήση, αξιοπιστία, και έξυπνες λειτουργίες, ιδανικό για όσους θέλουν να έχουν τον έλεγχο του διαβήτη τους κάθε μέρα.
Συνάντηση Ρούμπιο με Κύπριο ΥΠΕΞ στις ΗΠΑ για Κυπριακό και ενέργεια 3+1
Ο Κύπριος ΥΠΕΞ πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Ουάσινγκτον για ενίσχυση των διμερών σχέσεων, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια
Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αύριο θα συναντηθεί με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η ατζέντα περιλαμβάνει συζήτηση για τις διμερείς σχέσεις, το Κυπριακό, την επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ζητήματα ενέργειας και ενεργειακής ασφάλειας και τα επόμενα βήματα του σχήματος 3+1.
Τι μπαίνει στο τραπέζιΣύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε στη Λευκωσία, οι δύο υπουργοί θα εξετάσουν τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Λευκωσίας - Ουάσιγκτον και τον συγχρονισμό βημάτων ενόψει της προσπάθειας επανεκκίνησης της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού. Στο επίκεντρο μπαίνουν επίσης οι περιφερειακές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και οι διαδρομές ασφάλειας ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου.
Η συνάντηση Ρούμπιο - Κόμπου έρχεται σε συνέχεια των επαφών του τελευταίου διαστήματος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τον Σεπτέμβριο υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών για την ατζέντα ασφαλείας και άμυνας και την περιφερειακή σταθερότητα, στοιχείο που αποτυπώνει τη βούληση για πιο συστηματικό διάλογο.
3+1 και ενεργειακή ασφάλειαΣτο ενεργειακό σκέλος, η επίσκεψη ενισχύει τη δυναμική του σχήματος 3+1 (Κύπρος–Ελλάδα–Ισραήλ–ΗΠΑ) μετά τη συνάντηση υπουργών Ενέργειας στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου. Στη σχετική κοινή δήλωση επιβεβαιώθηκε η πρόθεση για ενίσχυση των διασυνδέσεων και προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, καθώς και η στόχευση να συνεχιστεί ο διάλογος στην Ουάσιγκτον σε επόμενη φάση.
Η Λευκωσία έχει ήδη ανοίξει τα χαρτιά της για προτεραιότητες και ενόψει της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη 1η Ιανουαρίου 2026. Η συνάντηση με τον Ρούμπιο προσφέρει «γέφυρα» συντονισμού σε τομείς όπως η ενέργεια, η ανθεκτικότητα υποδομών, η μετανάστευση και η περιφερειακή ασφάλεια, όπου η αμερικανική συμβολή είναι καθο
ριστική για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Το Κυπριακό στον φακό της ΟυάσινγκτονΣτο πολιτικό κομμάτι, το μήνυμα προς τους συνομιλητές της Λευκωσίας στην Ουάσιγκτον είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ, με στόχο μια λειτουργική συνολική διευθέτηση. Η συζήτηση με τον Ρούμπιο εντάσσει το Κυπριακό σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, όπου η ενεργειακή ασφάλεια και η περιφερειακή συνεργασία λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για τη Δύση.
Στο πρακτικό επίπεδο, η Λευκωσία θα επιδιώξει:
• αναβάθμιση του θεσμικού διαλόγου Κύπρου–ΗΠΑ σε άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια
• διατήρηση της αμερικανικής στήριξης στις πρωτοβουλίες 3+1 που προσθέτουν σταθερότητα στην περιοχή
• ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της κυπριακής Προεδρίας του 2026 στις επαφές με Ουάσιγκτον, με έμφαση στη στρατηγική ανθεκτικότητα της ΕΕ
