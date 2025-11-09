Στο επίκεντρο ενέργεια, άμυνα, επενδύσεις και η επόμενη μέρα στη Γάζα στη συνάντηση των ΥΠΕΞ Κύπρου-Ισραήλ
Ο Κωνσταντίνος Κόμπος επισκέπτεται το Ισραήλ
Την πρόοδο των σχέσεων Κύπρου-Ισραήλ συζήτησαν ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Ισραηλινός ομόλογός του Γεδεών Σάαρ, στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψης εργασίας του κ. Κόμπου στο Ισραήλ. Η συζήτηση κάλυψε τους τομείς της ενέργειας, άμυνας και των επενδύσεων, με την κυπριακή πλευρά να υπογραμμίζει τον στρατηγικό χαρακτήρα της σχέσης.
Η επίσκεψη περιλάμβανε κατ’ ιδίαν συνάντηση Κόμπου - Σάαρ και στη συνέχεια γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η «επόμενη μέρα» στη Γάζα και οι ροές ανθρωπιστικής βοήθειας, με έμφαση στον διαμεσολαβητικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως γέφυρας συνεργασίας. Ο κ. Κόμπος ενημερώθηκε στο Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) της CENTCOM στο Κιρυάτ Γκατ για τις ενέργειες υποστήριξης ανθρωπιστικής βοήθειας, στο πλαίσιο του σχεδίου 20 σημείων του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και σε συνάρτηση με την κυπριακή πρόταση έξι σημείων.
Οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν την προτεραιότητα που αποδίδουν σε ενεργειακές συνέργειες και σε σχήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη διεύρυνση της αμοιβαίας ροής επενδύσεων. Η Λευκωσία κάνει λόγο για σταθερή ανοδική πορεία των οικονομικών δεσμών.
Συζητήθηκε ακόμα η πορεία του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, καθώς και οι προοπτικές που ανοίγει ο Διάδρομος Ινδία–Μέση Ανατολή–Ευρώπη (IMEC) για συνδεσιμότητα και αλυσίδες εφοδιασμού, με την Κύπρο να επιδιώκει ενεργό ρόλο λόγω θέσης και υποδομών.
