Πυροβόλησαν 14 φορές μεζονέτα επιχειρηματία στη Ρόδο, άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο - Δείτε φωτογραφίες

Οι 14 βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία της μεζονέτας ενώ περισυνελέγησαν κάλυκες από την αυλή και τον πεζόδρομο - Τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας