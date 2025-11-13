Πυροβόλησαν 14 φορές μεζονέτα επιχειρηματία στη Ρόδο, άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο - Δείτε φωτογραφίες

Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Οι 14 βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία της μεζονέτας ενώ περισυνελέγησαν κάλυκες από την αυλή και τον πεζόδρομο - Τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τους πυροβολισμούς σε μεζονέτα γνωστού ιδιοκτήτη εστιατορίων και καφέ μπαρ στη Ρόδο. Οι δράστες έριξαν δεκατέσσερις βολές με πιστόλι προς το σπίτι χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στην πόλη της Ρόδου, σύμφωνα με το dimokratiki.gr. Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων ομάδες ασφάλειας και αστυνομικοί της σήμανσης, οι οποίοι συνέλεξαν πειστήρια.
Οι 14 βολές κατέληξαν κυρίως σε δύο σημεία της μεζονέτας ενώ περισυνελέγησαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο. Τεκμήριο θεωρείται το μαύρο στεφάνι που βρέθηκε τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο της μεζονέτας, σύμφωνα με πληροφορίες. Το μαύρο στεφάνι υποβάλλεται σε εργαστηριακό έλεγχο για γενετικό υλικό δακτυλικά αποτυπώματα και ίχνη μεταφοράς.
Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα βαλλιστικά δεδομένα για αντιπαραβολή με ανοιχτές ή παλαιότερες υποθέσεις. Η βαλλιστική υπογραφή ενός πιστολιού μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση με προηγούμενη χρήση του ίδιου όπλου. Παράλληλα αξιολογείται ο τρόπος ρίψης των βολών η απόσταση και η γωνία προσβολής ώστε να ανασυρθεί εικόνα της θέσης των δραστών κατά τη στιγμή της επίθεσης.
Οι αστυνομικοί χαρτογραφούν τις πιθανές διαδρομές των δραστών, ενώ λαμβάνουν φωτογραφίες και βίντεο. Παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος ασφαλείας στην μεζονέτα για τυχόν πρόσθετες ζημιές και προληπτικοί έλεγχοι σε παρακείμενους χώρους. Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και οχήματα στην περιοχή.
Η μεζονέτα ανήκει σε επιχειρηματία της διασκέδασης με δραστηριότητα σε νυχτερινά κέντρα. Οι Αρχές εξετάζουν επαγγελματικές διασυνδέσεις και ενδεχόμενες εμπορικές ή προσωπικές αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να συνδέονται με απόπειρα εκφοβισμού.
