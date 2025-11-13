Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος Τούρκος με βαλλίστρα, τόξο και όπλα - Ακόμα 10 προσαγωγές
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος Τούρκος με βαλλίστρα, τόξο και όπλα - Ακόμα 10 προσαγωγές
Σε μεγάλη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική πραγματοποιήθηκαν συνολικά 10 προσαγωγές, εννέα εκ των οποίων ήταν Τούρκοι
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη ένας Τούρκος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα σπίτια σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη 10 προσαγωγές (9 υπήκοοι Τουρκίας και ημεδαπός).
Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Κατά την επιχείρηση, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα σπίτια σε Θεσσαλονίκη και σε περιοχή της Χαλκιδικής.
Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη ο κατηγορούμενος, καθώς βρέθηκε και κατασχέθηκε βαλίστρα την οποία κατείχε παράνομα, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν ακόμη 10 προσαγωγές (9 υπήκοοι Τουρκίας και ημεδαπός).
Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα