Σοκ σε φούρνο στη Λάρισα: Νεκρή η ιδιοκτήτρια, πιάστηκε το φουλάρι της στο ζυμωτήριο
Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι στη Λάρισα ένα τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη ιδιοκτήτρια φούρνου της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με μαρτυρίες, βρήκε τραγικό θάνατο όταν το ζυμωτήριο την τράβηξε από το φουλάρι της.
Όπως είπε ιδιοκτήτης διπλανού φούρνου στον ΑΝΤ1 , όλα συνέβησαν όταν «η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή και καθάριζε το μηχάνημα από ό,τι είπε ο κουνιάδος της. Φορούσε ένα φουλάρι το οποίο το μηχάνημα πήρε μπρος, πιάστηκε στους κυλίνδρους και έγινε θηλιά, την έπνιξε το φουλάρι στον λαιμό». Σύμφωνα με τον ίδιο η άτυχη γυναίκα είχε δύο παιδιά, μια κόρη που είναι γιατρός και έναν γιο στην πυροσβεστική.
Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.
