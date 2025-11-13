Καθάριζε το μηχάνημα ζυμώματος και μπλέχτηκε ρούχο της - Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο στη Λάρισα
Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία - Τη βρήκε νεκρή μία πελάτισσα
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στο Δαμάσι, όπου μια 49χρονη έχασε τη ζωή της μέσα στο φούρνο που διατηρούσε η ίδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.
H γυναίκα είχε χάσει τη μητέρα της πριν από λίγο καιρό.
Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Φωτογραφίες από τον φούρνο που έγινε το δυστύχημα:
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, όμως παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η γυναίκα δεν κατάφερε να επανέλθει.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
