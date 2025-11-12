Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Flyover

Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες

Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027 και να αποσυμφορήσει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη

Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
36 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το Flyover, το οποίο αναμένεται να δώσει λύσεις στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη.

Με την παράδοσή του να εκτιμάται τον Μάιο του 2027, σημαντικά τμήματα της υπερυψωμένης λεωφόρου στην Περιφερειακή Οδό, έχουν ήδη σχηματοποιηθεί.

Ξεχωρίζει το πορτοκαλί καλούπι στο ύψος της Νεάπολης, τα μεγάλα τσιμεντένια βάθρα που έχουν φυτρώσει σε διάφορα σημεία του αυτοκινητοδρόμου και θα συγκρατούν το Flyover, οι πρόδρομες εργασίες για την καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος και η αποφλοίωση του τούνελ της Τούμπας.

Δείτε αεροφωτογραφίες

Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες




Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή

Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα

Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
36 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης