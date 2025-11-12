Η εξέλιξη των έργων του Flyover στη Θεσσαλονίκη μέσα από αεροφωτογραφίες
Το έργο αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027 και να αποσυμφορήσει την κίνηση στη Θεσσαλονίκη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το Flyover, το οποίο αναμένεται να δώσει λύσεις στο μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη.
Με την παράδοσή του να εκτιμάται τον Μάιο του 2027, σημαντικά τμήματα της υπερυψωμένης λεωφόρου στην Περιφερειακή Οδό, έχουν ήδη σχηματοποιηθεί.
Ξεχωρίζει το πορτοκαλί καλούπι στο ύψος της Νεάπολης, τα μεγάλα τσιμεντένια βάθρα που έχουν φυτρώσει σε διάφορα σημεία του αυτοκινητοδρόμου και θα συγκρατούν το Flyover, οι πρόδρομες εργασίες για την καθαίρεση της γέφυρας Πανοράματος και η αποφλοίωση του τούνελ της Τούμπας.
Δείτε αεροφωτογραφίες
