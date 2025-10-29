Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
FlyOver: Ξεκινά η κατεδάφιση της Γέφυρας Πανοράματος - Νέα κυκλοφοριακά μέτρα από σήμερα στη Θεσσαλονίκη
Δείτε αναλυτικά τι αλλαγές ισχύουν από σήμερα - Πότε θα είναι έτοιμη η νέα γέφυρα
Η γέφυρα Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη περνά και επίσημα στη φάση της κατεδάφισης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα στην πορεία υλοποίησης του μεγάλου έργου της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας (FlyOver).
Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, κλείνει ο ένας από τους δύο κλάδους της γέφυρας, καθώς ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες που θα οδηγήσουν στην πλήρη κατεδάφιση του παλιού κατασκευάσματος μέσα στον Νοέμβριο. Η νέα γέφυρα, που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα, σχεδιάζεται να είναι μοντέρνα, αντισεισμική και ασφαλέστερη, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση έως το τέλος Αυγούστου 2026.
Οι εργασίες εκτελούνται από την κατασκευαστική κοινοπραξία του Flyover με εντατικούς ρυθμούς, ενώ έχουν προβλεφθεί μέτρα ώστε οι επεμβάσεις να προκαλέσουν όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση στην κυκλοφορία.
Πρώτος θα κατεδαφιστεί ο κλάδος της γέφυρας που οδηγεί προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενώ ο έτερος, προς το Πανόραμα, έχει ήδη διαπλατυνθεί και αμφιδρομείται προσωρινά.
Από τον κλάδο αυτόν αφαιρέθηκαν οι νησίδες και δημιουργήθηκε πρόσθετο πλάτος ώστε να λειτουργούν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους περίπου δέκα μέτρων. Οι λωρίδες θα είναι στενές, όπως και σε άλλα ενεργά εργοτάξια της Περιφερειακής Οδού.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας,
«Από τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης τίθενται σε ισχύ νέες προσωρινές ρυθμίσεις στην άνω διάβαση του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαίας). Η κυκλοφορία των οχημάτων από το Πανόραμα προς την Πυλαία θα διεξάγεται σε μία λωρίδα, ενώ η αντίθετη κατεύθυνση θα παραμείνει σε δύο. Οι οδηγοί καλούνται να τηρούν τη σήμανση και τα όρια ταχύτητας».
Παράλληλα, εγκαταστάθηκε νέα μεταλλική γέφυρα πάνω από την Περιφερειακή Οδό, μέσω της οποίας διέρχεται νέος αγωγός ύδρευσης. Η παρέμβαση αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή νερού στην περιοχή του Πανοράματος κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης.
Η διαδικασία κατεδάφισηςΗ διαδικασία θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις: στην πρώτη θα αποξηλωθεί ο κλάδος προς το αεροδρόμιο και θα κατασκευαστεί ο νέος, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις μήνες. Μόλις αυτός τεθεί σε λειτουργία, θα ακολουθήσει η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου και η ανέγερση του νέου τμήματος, ώστε η γέφυρα να είναι πλήρως έτοιμη έως το τέλος του καλοκαιριού του 2026.
Οι εργασίες κατεδάφισης θα πραγματοποιούνται Σαββατοκύριακα, με 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή, όπως είχε γίνει και με τη γέφυρα της οδού Περραιβού.
Προχωρά το Flyover - Διπλασιάζεται ο ρυθμός εργασιώνΤο έργο του Flyover Θεσσαλονίκης συνεχίζει να προχωρά δυναμικά σε πολλά εργοτάξια.
Αυτό το διάστημα ολοκληρώνονται οι βάσεις στήριξης για το δεύτερο μεταλλικό “μπλε καλούπι”, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το ήδη ενεργό πορτοκαλί, αυξάνοντας σημαντικά τον ρυθμό παραγωγής.
Με τη λειτουργία δύο καλουπιών, εκτιμάται ότι ο όγκος των εργασιών θα διπλασιαστεί, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του έργου μέχρι τον Μάιο του 2027, όπως προβλέπει το χρονοδιάγραμμα.
Οδηγίες για τους οδηγούςΓια την αποφυγή καθυστερήσεων, οι οδηγοί μπορούν να συμβουλεύονται την εφαρμογή Drive Thess, μέσω της οποίας παρέχονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα κυκλοφορίας και εναλλακτικές διαδρομές στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.
Πηγή: emakedonia
Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;
Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία
Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
