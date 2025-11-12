Παιχνίδια θανάτου: Γιατί ακόμη και 20χρονοι ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα challenge
Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η είδηση ότι ένας 22χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από την προσπάθειά του να ολοκληρώσει ένα challenge με μπέργκερ
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας 22χρονος, μετά από ένα επικίνδυνο challenge που επιχείρησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, που είναι διασωληνωμένος, θέλησε να καταπιεί ένα μπέργκερ χωρίς να το μασήσει, στο πλαίσιο της πρόκλησης. Λίγο μετά κατέρρευσε, καθώς οι αεραγωγοί του έκλεισαν. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.
Το νέο αυτό περιστατικό προστίθεται στη διαρκώς αυξανόμενη λίστα νέων που καταλήγουν στα νοσοκομεία, μετά από την προσπάθειά τους να εκτελέσουν επικίνδυνα challenges, που συνήθως γίνονται δημοφιλή στις ψηφιακές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Συνήθως, βέβαια, τα περιστατικά αφορούν σε παιδιά και εφήβους, με τη νέα περίπτωση να εντείνει τον προβληματισμό και να εγείρει απορίες: Γιατί ένας 20χρονος βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του;
Η ψυχολόγος, δρ. Λίζα Βάρβογλη, εξηγεί τους μηχανισμούς που οδηγούν σε αυτές τις επικίνδυνες συμπεριφορές και εξηγεί στους γονείς τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να προφυλαχθούν από τον κίνδυνο. Όπως εξηγεί «οι προκλήσεις στα social media προσελκύουν παιδιά και εφήβους απ’ όλο τον κόσμο. Από αθώες χορογραφίες μέχρι επικίνδυνες ακροβασίες, αυτές οι προκλήσεις γίνονται συχνά viral, με τα παιδιά να συμμετέχουν με ενθουσιασμό».
Γιατί συμμετέχουν τα παιδιά σε προκλήσεις;
1. Αναζήτηση επιβεβαίωσης
Τα social media λειτουργούν με likes, σχόλια και κοινοποιήσεις. Για τα παιδιά, αυτά ισοδυναμούν με αποδοχή και έγκριση. Συμμετέχοντας σε προκλήσεις, πιστεύουν ότι μπορούν να αποκτήσουν δημοτικότητα και προσωρινά να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
2. Αίσθηση του «ανήκειν»
Οι προκλήσεις δημιουργούν μια κοινότητα. Όταν τα παιδιά βλέπουν φίλους ή influencers να συμμετέχουν, νιώθουν την ανάγκη να κάνουν το ίδιο για να μη μείνουν «εκτός». Είναι ένας τρόπος να πουν «είμαι κι εγώ μέλος της παρέας», κάτι σημαντικό στα χρόνια που διαμορφώνεται η ταυτότητά τους.
3. Η αδρεναλίνη του ρίσκου
Πολλές προκλήσεις έχουν μια δόση ρίσκου και για κάποια παιδιά, η συγκίνηση του να ξεπεράσουν τα όριά τους είναι ακαταμάχητη. Το να παίρνουν ρίσκα είναι φυσιολογικό στην εφηβεία, καθώς ο εγκέφαλος αναζητά νέες, συναρπαστικές εμπειρίες.
4. Η επιρροή των προτύπων
Όταν διάσημοι ή influencers συμμετέχουν σε προκλήσεις, τα παιδιά το βλέπουν ως έγκριση. Θέλουν να τους μιμηθούν, πιστεύοντας ότι θα γίνουν πιο cool ή δημοφιλή.
Τι πιστεύουν ότι κερδίζουν;
1. Κοινωνική αναγνώριση
Για τα παιδιά, η συμμετοχή ισοδυναμεί με «ορατότητα». Όταν καταφέρουν μια πρόκληση, ειδικά αν τραβήξει την προσοχή, νιώθουν ότι οι άλλοι τα βλέπουν, τα αναγνωρίζουν και τα θαυμάζουν.
2. Προσωπική επιτυχία
Οι προκλήσεις συχνά προσφέρουν αίσθηση επιτεύγματος. Είτε είναι μια περίπλοκη χορογραφία είτε μια δύσκολη δοκιμασία, τα παιδιά αισθάνονται περήφανα για τις ικανότητές τους, ειδικά όταν άλλοι αναγνωρίζουν την προσπάθειά τους.
3. Διαφυγή από την ανία
Για πολλά παιδιά, οι προκλήσεις είναι ένας τρόπος να σπάσουν τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
4. Έκφραση ταυτότητας
Συμμετέχοντας σε προκλήσεις, τα παιδιά δείχνουν την προσωπικότητα, το χιούμορ ή τη δημιουργικότητά τους και κερδίζουν ατομική αναγνώριση.
Πώς μπορείτε να βοηθήσετε;
1. Ενισχύστε την ανοιχτή επικοινωνία
Δημιουργήστε ένα περιβάλλον όπου το παιδί νιώθει άνετα να συζητά τις online δραστηριότητές του. Ρωτήστε το για τις προκλήσεις που το ενδιαφέρουν και γιατί θέλει να συμμετάσχει. Κατανοώντας την οπτική του, μπορείτε να το καθοδηγήσετε χωρίς κριτική.
2. Μάθετε στο παιδί να σκέφτεται κριτικά
