Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της Ξάνθης
Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της Ξάνθης
Η είδηση του θανάτου του 54χρονου έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς
Τραγικό τέλος είχε τα ξημερώματα της Κυριακής (9/11) ένας DJ της Ξάνθης ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με το xanthinea.gr.
Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η είδηση του θανάτου του 54χρονου έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Πετεινό, διέμενε στο Χρυσοχώρι και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με το xanthinea.gr.
Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η είδηση του θανάτου του 54χρονου έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Πετεινό, διέμενε στο Χρυσοχώρι και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.
Ειδήσεις σήμερα:
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
Τι κάνει ο Έλον Μασκ με όλα του τα χρήματα; Ο «άστεγος» δισεκατομμυριούχος που ζει σε σπίτι 50.000 δολαρίων
Δέσποινα Καμπούρη - Βαγγέλης Ταρασιάδης: Ο γάμος στην Κύθνο, η επιλόχειος κατάθλιψη και το διαζύγιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα