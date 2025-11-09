Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της Ξάνθης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Ξάνθη DJ Νοσοκομείο

Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της Ξάνθης

Η είδηση του θανάτου του 54χρονου έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς

Νεκρός σε τροχαίο γνωστός DJ της Ξάνθης
Τραγικό τέλος είχε τα ξημερώματα της Κυριακής (9/11) ένας DJ της Ξάνθης ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, κοντά στο Χρυσοχώρι, όταν το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με το xanthinea.gr.

Ο 54χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και κατέληξε λίγη ώρα μετά. Για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η είδηση του θανάτου του 54χρονου έπεσε σε βόμβα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, σκορπώντας τη θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς. Ο άτυχος άνδρας, με καταγωγή από τον Πετεινό, διέμενε στο Χρυσοχώρι και επέστρεφε μετά από τη δουλειά.

