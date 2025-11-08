Έφοδος σε οίκους ανοχής στην Αθήνα - 15 συλλήψεις

Ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας με την στήριξη της COSMOTE TELEKOM
Οι Αρχές εντόπισαν τέσσερις οίκους ανοχής που είχαν σφραγιστεί στο παρελθόν ενώ εντόπισαν και έναν «κρυφό»
Έλεγχοι σε οίκους ανοχής της Αθήνας για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία τεσσάρων οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών και η λειτουργία ακόμη ενός «κρυφού».
Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 15 γυναίκες (14 αλλοδαπές και μια ημεδαπή), κατηγορούμενες κατά περίπτωση για παραβίαση σφραγίδων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.585 ευρώ.
Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες σφράγισης και επανασφράγισης των ανωτέρω οίκων ανοχής και διοικητικής απέλασης δύο εκ των αλλοδαπών.
